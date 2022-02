Lejos de lo que se suponía, este jueves no terminó siendo definitorio para ponerle nombres a la formación del Atlético San Martín, de cara al partido del domingo ante Atlético Guemes, en Santiago del Estero. Y es que el entrenador Facundo Villalba no terminó de confirmar la formación para afrontar el segundo partido de visitante de esta temporada de la Primera Nacional, postergando esa definición para la última práctica de este viernes en San Juan, previa al viaje que por la noche emprenderán hacia Santiago del Estero.

La posibilidad concreta de repetir los mismos nombres que vienen de perder ante All Boys tomó cuerpo, lejos de las especulaciones que hablaban de introducir modificaciones en el esquema y en quienes lo sostengan. Villalba se tomará su tiempo pero crece la chance de que se repita por tercera vez la misma alineación titular con Nicolás Avellaneda en el arco, más la solidez de la línea defensiva que se apoya en Botinelli en la zaga central con Augusto Aguirre, mas los laterales Aranda y Alvarez. En el medio, la idea del vértigo y la verticalidad de los volantes externos se sostiene con Rodríguez Puch y Franco Aguirre, mientras que el equilibrio y la salida clara está repartida entre Lemos y Rivero. Mientras que el ataque, todo es juventud con la dupla Matías Giménez y Juan Puchetta. Tal vez sea en el ataque donde aparezcan algunas chances de cambios con la posibilidad concreta de la titularidad para Sebastián Penco, cosa que hoy podría quedar decidida.

La idea es sostener un esquema que rindió en Mendoza pero que en San Juan no consiguió lo mismo, pero con el objetivo fundamental de edificar una base a la que se la pueda ir mejorando. Con eso, San Martín podría ir con los mismos once, aunque ya con otra urgencia de saber que necesita sumar siempre y más de visitante ante un rival que llega más que necesitado al partido del domingo.

Enfrente y con un arranque que estuvo lejos estuvo de ser el esperado, en Güemes necesitan ganar ya. Un punto sobre seis posibles (empate 1 a 1 en el debut ante Estudiantes de Caseros, de local, y derrota 1-3 en su visita a Atlanta, por la segunda fecha) dejaron al equipo que dirige Pablo Martel en una posición incómoda en la Primera Nacional. El técnico Pablo Martel no confirmó tampoco la formación, algo que recién lo haría tras la práctica de este viernes. Ante Atlanta, el Gaucho formó con Papaleo en el arco; Salas, Gabriel Fernández, Puchetta y Lazarte en la defensa; Assenatto, Juárez, Jerez Silva y Marcos Fernández en el mediocampo; Salto y Muriel Orlando en la ofensiva.

Dos partidos abren la tercera jornada

Deportivo Morón recibirá hoy a Defensores de Belgrano, en el inicio de la tercera fecha de la Primera Nacional, el principal torneo de ascenso del fútbol argentino, que también tendrá el partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Tristán Suárez. Deportivo Morón (2) necesita volver a la senda del triunfo para apuntar a una campaña que en el torneo anterior lo llevó a disputar el ascenso hasta las últimas fechas, tras los dos empates con que arrancó el campeonato 2022. Defensores de Belgrano (1), en tanto, tras un empate y una derrota, buscará sumar para no perder terreno en un campeonato muy largo con 37 equipos en competencia.

En el otro encuentro, Estudiantes de Río Cuarto (4), con un triunfo y un empate, que se hace fuerte de local, recibirá a Tristán Suárez (2), que suma dos empates en fila.

El programa completo de la Primera Nacional con sus días y horarios es la siguiente:

Sábado: 17.05: Deportivo Madryn-San Martín de Tucumán (TyC Sports); 17: Gimnasia y Esgrima de Jujuy- Brown de Madryn; All Boys-Chaco For Ever; 19.05: Nueva Chicago- Sacachispas (TyC Sports)

Domingo: 17: Flandria -Chacarita, 17: Deportivo Maipú-Mitre de Santiago del Estero, 17: Villa Dálmine-Santamarina;17.30: Gimnasia de Mendoza-San Telmo; 19: Güemes de Santiago del Estero-San Martín de San Juan; 21: Belgrano-Estudiantes de Buenos Aires (Direct TV); 21.30: Temperley- Brown de Adrogué (TyC Sports).

Lunes: 17: Riestra-Atlanta; 19.10: Almagro-Instituto (TyC Sports).