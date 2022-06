Newell's Old Boys debutó en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol con un buen triunfo de visitante por 2 a 1 contra Banfield, en un encuentro en el que los rosarinos mostraron una gran superioridad con un firme juego colectivo y mucha solidaridad. En el partido jugado en el estadio Florencio Sola, del Sur del Gran Buenos Aires, los rosarinos marcaron distancia en el primer tiempo con tantos de “Juanchón” García y Ramiro Sordo, mientras que Luciano Galoppo, cuando se jugaban minutos adicionados, descontó de penal, VAR mediante.



Al minuto de iniciado el partido, “Juanma” Cruz tuvo una chance cuando intentó esquivar al arquero Macagno, que rápido le trabó los pies y evitó el peligro; y los rosarinos respondieron con un desborde del uruguayo Méndez que García empalmó de tijera en el borde del área y la pelota se fue lejos del arco. Ambos equipos se repartían el protagonismo pero la presión de Banfield era mayor, con búsqueda de sus volantes, mientras que los rosarinos respondían con la subida de sus laterales y abriendo la cancha para luego lanzar centros al área local.



Cuando el “Taladro” se hacía de la pelota, Newell's retrocedía con mucho orden y plantaba dos líneas de cuatro para evitar el ingreso al área de Macagno. El ex Fénix de Uruguay, Méndez, volvió a preocupar cuando rápidamente se sacó de encima a dos banfileños y cuando se acercaba al arco, Bologna se la quitó yendo con los pies y despejó el riesgo. Bologna se fue afianzando como figura ante las acciones más punzantes de los visitantes. Méndez y González se apropiaron del sector derecho del ataque de los rosarinos y le marcaban la diferencia a Ian Escobar, que siempre quedaba "pagando". En ese juego de presiones, Banfield prescindió de salir jugando de abajo y apostó a los pelotazos para llegar al área rival.



Hasta que a los 25m González aprovechó una mala cesión entre defensores y volantes de Banfield, robó y se lanzó al ataque, desbordó y tiro un centro para atrás que García tomó de primera y definió con mucha calidad, poniéndola al lado de un palo. En los minutos siguientes a Banfield le costó vulnerar a su rivales, de actitud solidaria y trabajadora, y ante los eventuales errores lo tuvo a Macagno para conjurar cualquier riesgo. A los 44m González "mató" una pelota y habilitó con un pase entre líneas a Sordo, que se aprovechó de lo mal que jugo al "off side" el fondo local, encaró a Bologna y marcó el segundo tanto para los rosarinos.



En el complemento Banfield salió más decidido y logró meter a Newell's en su área, pero no tuvo contundencia. El DT local, Claudio Vivas, cambió la delantera e ingresaron Cuadra y Enrique, mientras que el entrenador visitante, Javier Sanguinetti, eligió reforzar el mediocampo. Los minutos fueron pasando y la defensa de los rosarinos se mostró muy firme neutralizando los ataques banfileños, cuyos delanteros parecían faltos de fuerza. Esa inexpresividad convirtió a Macagno en un espectador en los últimos 15 minutos.



Aunque en el descuento Ramiro Enrique buscó una pelota casi fuera del área y el arquero Macagno pareció tocarlo. El arbitro Fernando Echenique consultó al VAR y decidió cobrar penal que Galoppo transformó en gol. A pesar de eso, los hinchas de Banfield entonaron cánticos contra el presidente de la institución, Eduardo Spinoza, en los minutos finales del encuentro y marcaron un animo caldeado.