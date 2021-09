Lionel Messi fue la figura de la victoria de la Selección frente a Bolivia por 3 a 0 como local, en la 10ma. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.



El astro rosarino se movió como mediapunta por el centro de la cancha, donde hizo la jugada del primer gol, y también se recostó por momentos sobre el costado derecho del ataque. Ya en el segundo se cayó el estadio a sus pies. Una película perfecta: Argentina campeón se presentó de la mano de su mago.



El público, que volvió a las tribunas después de casi 17 meses en el país por la pandemia, le hizo sentir el cariño desde que se abrieron las puertas.



Los puntajes de cada jugador argentino son los siguientes:



Juan Musso (6): no tuvo demasiado trabajo, como era previsible, en un planteo rival mezquino y dependiente de Moreno Martins. Un debut correcto para el reemplazante de Emiliano Martínez. Sin errores, no se complicó.



Nahuel Molina (6): Prolijo y una opción constante en la faz ofensiva. Anuló a Henry Vaca, el más talentoso a la hora de crear, y con la salida de Di María pasó todo el tiempo al ataque. Buena presentación.



Germán Pezzella (6): Desdibujó a Martins con el correr de los minutos. Al principio lo padeció en las pelotas por arriba y sin embargo nunca perdió el temple, ni le hizo foules innecesarios.



Nicolás Otamendi (6): Sobró en una defensa que alternó entre línea de cinco y de cuatro, dependiendo el momento, por arriba fue una garantía contra Martins. A la hora



Marcos Acuña (5): En defensa se vio flojo frente a un rival que propuso poco. Le ganaron la espalda cuando se lo propusieron. Otra cara en ataque, donde se lo notó más cómodo y pasó bien al ataque, donde se apoyó constantemente en Gómez y Messi. Le faltó mayor claridad con la pelota al pie.



Rodrigo De Paul (6): Sólido en el quite. Siempre en el lugar justo para cortar las pocas contras bolivianas. Primera opción para dar el pase y otorgar la salida limpia. Una patada en el primer tiempo lo condicionó un poco en el resto del partido.



Leandro Paredes (6): El cerebro de la línea media, primer pase impecable y cabeza levantada siempre. Priorizó la pelota al piso, nunca tiró un pelotazo pero abusó de su talento en algunas ocasiones. Tuvo poco trabajo en la marca porque Bolivia fue más por las bandas.



Alejandro Gómez (5): El rol de segunda guitarra lo dejó encarcelado en su terreno. Pisó el área boliviana por momentos, siempre sin peligro. Impreciso en los últimos metros. Desmejoró en el complemento.



Lionel Messi (10): El mejor, no solamente por el gol que abrió el partido, sino porque en cada aceleración dio la sensación de que podría suceder algo en el arco de Carlos Lampe. Líder desde el inicio, en sintonía con su nuevo rol, se encargó de jugar y hacer que sus compañeros jueguen. Ratificó su momento con el equipo y le devolvió el amor a la gente. El primer gol: una maniobra individual con caño incluido y remate de media distancia con el pie zurdo abierto. El segundo: una pared y como goleador, aprovechó el rebote y liquidó la historia.



Ángel Di María (7): Le dio cambio de ritmo al equipo en su sector. Por momentos se dedicó a los lujos con sus arranques frenéticos. Se asoció bien con Messi y Martínez. Se mostró dolido por una patada dura que recibió aunque continuó varios minutos más en cancha.



Lautaro Martínez (6): Batalló con los centrales rivales y la línea que llegó a tener seis defensores. Falló una clara en el primer tiempo y le anularon un gol por pocos centímetros de adelantamiento. Tuvo chances, algo importante para un delantero y siempre se hizo cargo de ser la referencia de área.



Joaquín Correa (6): Su entrada dio frescura en el ataque. Rompió el cerco defensivo, otorgó variantes y estiró lo que hasta ahí era una rígida línea de hasta seis.



Ángel Correa (5): Entró sobre el último tramo del partido, con el resultado resuelto y armó un tridente arriba. Se obstinó con la gambeta en las chances que debió descargar en algún compañero. Buscó su gol.



Nicolás González (5): Reapareció tras cederle su lugar a Di María. No contó con muchas posibilidades de mostrarse. Regaló una inmejorable oportunidad por ser generoso con el "Tucu" Correa.



Lucas Martínez Quarta: No califica, ingresó menos de 10 minutos.



Exequiel Palacios: No califica, porque ingresó menos de 10 minutos.