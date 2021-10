Ayer se presentó oficialmente la realización del Campeonato Sudamericano de Deportes sobre Ruedas que se desarrollará en San Juan entre la última semana de febrero y la primera de marzo del 2022.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Patín (CSP) señaló al respecto: "Estamos acá por el lanzamiento de un proyecto muy ambicioso que se analizó en la mesa de nuestra Confederación. Esta edición de los primeros Roller James Sudamericanos, que en rigor tiene otro nombre como lo es Primeros Juegos Sudamericanos de los Deportes sobre Ruedas, es concretar un sueño. A esto San Juan lo abrazó porque nos está apoyando de una manera muy importante y estamos trabajando muy fuerte, a pesar de la pandemia que nos afectó muchísimo. Pero estoy seguro de que será unas gran fiesta en esta maravillosa provincia".

"Serán ocho disciplinas. Obviamente el hockey sobre patines es una de las estrellas del espectáculo. En ese deporte, por reglamento, se prevé la participación de hasta 40 equipos. En masculino y femenino juntos".

"El Sudamericano es un evento test para los próximos Roller Skates Games, por eso es vital"

MOACYR JUNIOR - Pte. Conf. Sudamericana de Patín

Sobre eso siguió: "Tenemos que tener en cuenta que el Sudamericano está reservado no sólo para Selecciones sino también para clubes, que se disputarán en fechas distintas. Primero competirán los clubes y después, en los últimos cinco días, las Selecciones. Porque las competencias son durante dos semanas. Por ahí la gente no lo conoce, pero el Sudamericano de Clubes es el más grande campeonato de hockey del mundo. Senior y de primera, me refiero. No hay un torneo similar. Con 24 equipos masculinos y 16 femeninos. Hemos fijado límites por el tiempo de disputa del Torneo, si no podrían ser más. Por todo eso digo que este es un gran proyecto. Es un desafío tremendo que sólo está siendo posible el sueño de realizarse por el apoyo del Gobierno de San Juan".

"Este certamen se realizará cada dos años. Entonces ya estamos en conversaciones con otras federaciones nacionales para que empiecen a proyectar y planificar los próximos Juegos. En realidad son pocos los candidatos pero estamos en eso".

Al final se refirió a los World Skates Games de fines del año que viene. "Es un evento muy especial -dijo-, que te permite interactuar con los otros deportes. En verdad, una gran fiesta. Un evento multidisciplinario como lo son los Panamericanos o los Odesur.

"Hoy por hoy sabemos en cada disciplina quiénes son los protagonistas. Pero muchas veces en el deporte las cosas son sorpresivas. Y nadie gana antes de jugar. Eso es lo lindo del deporte, porque en realidad todos tienen las mismas chances. Igual pienso que hay favoritos en todos los deportes, como siempre habrá, pero es deporte".

Presentación oficial del Sudamericano del Patín



Serán los primeros Sudamericanos de Deportes Sobre Ruedas. Incluyen ocho deportes (hockey sobre patines, hockey en línea, patinaje artístico, skateboarding, roller freestyle, patín velocidad, in line freestyle y downhill) y ayer fueron presentados en Casa de Gobierno. La mesa de presentación fue encabezada por el gobernador Sergio Uñac y además estuvieron Francesco Zangarini (director deportivo de World Skate), Mario Moccia (flamante presidente del Comité Olímpico Argentino), Camilo Pérez López (presidente de los Odesur), Jorge Chica (secretario de Deportes de San Juan), Moacyr Junior (presidente de la CSP) y Daniel Ventura (presidente de la CAP).