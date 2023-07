El español Carlos Alcaraz se quedó hoy con el Abierto de tenis de Inglaterra en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, al vencer al serbio Novak Djokovic por 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6 y 6-4, para destronar a "Nole" en el torneo británico y confirmarse como número 1 del mundo.



En una verdadera batalla tenística, Alcaraz se recuperó de un comienzo adverso en el primer set para edificar una épica victoria ante Djokovic (2), en un gran partido desarrollado en el court central de All England Club, en la capital inglesa, tras 4 horas y 43 minutos de un emocionante juego.



Alcaraz, de esta manera, conquistó su segundo título de Grand Slam tras el obtenido el año pasado en el Abierto de Estados Unidos, en Flushing Meadows, Nueva York.



Por su parte, Djokovic no pudo lograr su quinto Wimbledon consecutivo, al perder en el césped londinense tras 34 partidos seguidos.



El murciano Alcaraz ejerció de número uno ante el favorito a mejor de la historia. Djokovic buscaba su quinto título seguido en la hierba londinense, el octavo en total y su vigesimocuarto "grande", pero debió rendirse ante el español, el mismo a quien hace un mes lo pudo vencer en las semifinales de Roland Garros, en Francia. segundo Grand Slam del año.



La progresión del murciano no tiene fin, en apenas dos años de profesional. Después de ganar su primer título en el césped hace tres semanas en Queen's, el de El Palmar sacó un repertorio de experto para remontar el mejor inicio del serbio, para lograr una victoria notable y memorable.



Con nervios de acero esta vez, el español dio la vuelta a la final pese a sufrir la reacción del gigante serbio en un cuarto parcial que presagiaba la épica, pero en el quinto set y después casi cinco horas de final, Alcaraz ganó su segundo "grande" tras el US Open de 2022, el sexto título de 2023 y el duodécimo en total.



A sus 20 años, el pupilo de Juan Carlos Ferrero y defensor del número uno del mundo ante el número 2 frenó al campeón este año de Australia y Roland Garros, un "Nole" que tuvo que hacer la "reverencia" al relevo que se viene en Alcaraz, quien amenaza con ejercer el tenis por varios años.



En la pista Central del All England Lawn Tennis & Croquet Club, con estrellas del cine en las gradas como Brad Pitt, Hugh Jackman, Ariana Grande, Andrew Garfield, Tom Hiddleston, Daniel Craig y Rachel Weisz, el brillo se trasladó al césped para que el tenis español celebrase un tercer triunfador masculino en la hierba londinense tras Manolo Santana (1966) y Rafael Nadal (2008 y 2010).



Sin embargo, el primer set solo tuvo como protagonista al serbio, ya que Alcaraz empezó incomodísimo y encajó dos "breaks" seguidos. A pesar de que el murciano gozó de una pelota de quiebre en el juego inaugural, no la materializó y luego sufrió esos dos roturas de saque y primer chico fue para "Nole por 6-1.



Alcaraz cambió la dinámica en la segunda manga, cuando ni rastros hubo del flojo despliegue ofensivo que había mostrado en el anterior parcial. Al saque, se puso 1-0 y rompió a continuación el servicio rival (2-0). No obstante, al otro lado de la red estaba un jugador que sigue siendo el mejor de todos los tiempos, Djokovic en búsqueda de su 'Grande' número 24, mantuvo la calma y llevó el set al desempate en el tie break.



"Nole" empezó 3-0 arriba y con el récord de llevar 15 tie breaks ganados de manera consecutiva en un Grand Slam, pero delante estaba el "niño" precoz, quien igualó la contienda y se lo quedó por 8-6.



El español aprovechó el bajón del serbio y se quedó de manera impactante con el tercer set con un lapidario 6-1, que parecía que sería el final del partido. Pero Djokovic reaccionó y logró el cuarto chico.



El serbio se rehízo y recuperó su mejor versión, para lograr el cuarto set.



El quinto set sirvió, en el partido estelar que todos esperaban, los dos mejores tenistas del momento y en un duro intercambio. Alcaraz espantó los recuerdos de Roland Garros y logró el "break" en el tercer juego, con Djokovic reventando la raqueta con el poste de la red.



El servicio funcionó para el español, aunque fuese con segundo saque, y en la batalla física, mental y tenística ganó el joven prodigio de El Palmar a la leyenda del tenis y de Wimbledon, quien llevaba 6 años sin perder en un partido en el césped del torneo londinense.



Alcaraz, en su cuarto torneo en césped y en su primera final en el All England Tennis Club, conquistó la "Catedral" para agrandar su promisoria y meteórica carrera profesional, con apenas 20 años.



Alcaraz destronó a Djokovic, dueño del récord absoluto de títulos de Grand Slam con 23 trofeos, uno más que el español Rafael Nadal (22), no pudo igualar el récord del suizo Roger Federer, ya retirado, en cantidad de conquistas en Wimbledon con 8. Tampoco pudo lograr el tercer "Major" del año tras haberse coronado en Australia y Roland Garros.



El serbio fue campeón en Wimbledon en 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022 (la de 2020 no se jugó por la pandemia de coronavirus), y su última derrota en All England Club fue en 2017, cuando cayó en cuartos de final con el checo Tomas Berdych por 7-6 (7-2), 2-0 y abandono por un problema muscular.



Alcaraz, por su parte, quien había ganado un solo título de Grand Slam, aunque su carrera recién comienza, en el US Open del año pasado, acabó con la hegemonía de "Nole" y emuló a otros cuatro españoles que alzaron el trofeo en Londres: "Rafa" Nadal en 2008 y 2010; Manuel Santana en 1966; Conchita Martínez en 1994 y Garbiñe Muguruza en 2017.