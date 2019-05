Al frente. El octavo del San Juan RC, Tomás Lloveras, arremete ante la marca de Octavio Camus (12). El tercera línea anotó un try clave para su equipo en el clásico.

Poco de rugby champán y mucho de pasión. Ese es el fiel reflejo del clásico de ayer en Santa Lucía ante 1.500 espectadores que coparon el San Juan RC. El 22-21 para los anfitriones ante Universidad se explica desde la gran reacción que tuvo el equipo en el complemento y por la conversión que marró en la visita en los últimos minutos alguien que habitualmente no falla como su 10, Juan Landa.



El remate apenas desviado, desde el borde de las 22 yardas, hubiera sido la victoria para los Patos y quedar en soledad como segundos, aprovechando la caída de Marista. Pero el disparo del apertura se fue ancho y entonces el delirio resultó del Piuquén, que de esta manera se sacudió de todo lo malo que padeció hasta el momento con un inesperado récord hasta ayer de apenas dos victorias y seis caídas.



El San Juan maniató durante gran parte del partido a su eterno adversario. No lo dejó hacer su juego con los forwards, que solo prevalecieron en el scrum de manera notable. En el resto del juego, los conducidos por Gabriel Filizzola manejaron el ritmo, aunque fallaron al momento de traducir eso en el marcador. Así, la visita se puso arriba en la primera jugada que desequilibró por una avivada de Ivo Rodríguez. El complemento tuvo una tónica similar hasta que el San Juan apoyó su primer try de la tarde mediante Francisco André. Ahí el dominio fue por completo del local y lo hizo pasando arriba en el marcador con el try de Rodrigo Perelló para el 19-13 parcial. En esa misma jugada, la Universidad perdió a Landa por una excesiva protesta al árbitro y entonces todo se le hizo muy cuesta arriba. Un penal desde 35 metros de Rafael Lértora lo puso en partido a falta de cinco minutos. Pero Carlos Castro estiró la diferencia también con su pie para el local. Los minutos del cierre fueron dramáticos cuando Javier Miadosqui llegó al try luego de un gran maul de su equipo. Con el 22-21 para el San Juan, todo quedó en los pies de Landa, quien desvió la conversión que valía el triunfo. Todo una rareza en el 10 visitante, acostumbrado a la efectividad y quien ayer solo marró ese intento a los palos.



Con los Patos buscando una infracción para tener una última chance mediante un penal, llegó el error de manejo de la visita y el último pitazo del árbitro. Todo el San Juan dio su grito tan ansiado, con un sabor ineludible de desahogo. En la "U", el sabor amargo de saber que se estuvo muy cerca y que se escapó. Sin dudas, un clásico con todas las letras...

Los Tordos, intratable

El gran dominador del Cuyano es el equipo mendocino de Los Tordos que ayer sumó la novena victoria en igual cantidad de presentaciones. Con un aplastante 50-12 se impuso de local ante Teqüe que se encuentra en el medio de las posiciones, demostrando el dominio actual de los dirigidos por Pedro García.



En los restantes dos partidos: Neuquén 13 Marabunta 30 y Liceo 31 Marista 25.



En tanto, por la Copa de Plata, el único representante sanjuanino, Huazihul, sumó una gran victoria ante el segundo, CPBM, por 20 a 15. Igualmente, el Cacique sigue último en las posiciones con 12 unidades, la misma cantidad que Universitario, pero con peor diferencia de puntos: -63 contra -51 de los mendocinos. En la próxima fecha, Huazihul visitará a San Jorge.