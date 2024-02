El ex delantero e ídolo de Independiente Sergio "Kun" Agüero desmintió ayer la posibilidad de retornar a la actividad profesional y salió al cruce de los rumores que indicaban su inminente incorporación al plantel que dirige Carlos Tevez.

"A muchos les estará llegando la noticia. Es totalmente mentira. No voy a entrenar con Independiente . A veces se inventan cosas. Si bien el cardiólogo me dijo que está todo bien, para volver a entrenarme en alto nivel me faltan muchos estudios", afirmó Agüero en una transmisión por la plataforma Twitch.

El "Kun" Agüero puso fin a las especulaciones sobre su regreso, que incluso daban por hecho una aprobación del actual cuerpo técnico.

Agüero, de 35 años, se retiro el 15 de diciembre de 2021 a causa de la arritmia cardíaca que sufrió el 30 de octubre, jugando en Barcelona ante el Alavés,