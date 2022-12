El mediocampista Enzo Fernández aseguró que "no tiene precio" haber obtenido la Copa del Mundo en Qatar luego del triunfo por penales ante Francia por 4-2, tras el empate 3-3 en tiempo suplementario.



"No tiene precio ganar un Mundial con mi país, no voy a olvidar nunca más en mi vida este momento, porque además estoy con toda mi familia", dijo Fernández en declaraciones a TyC Sports.



"Se lo dedico a mi familia, que están en la tribuna. Hicieron un gran viaje. Y también se lo dedico al grupo de jugadores", cerró el ex River Plate.



Enzo Fernández fue titular y con 21 años ganó su primera Copa del Mundo.