River Plate "quedó eliminado mostrando esa identidad que lo sostuvo durante los últimos años", sostuvo esta noche el volante Enzo Pérez tras la eliminación inmerecida a manos de Palmeiras, al que derrotó por 2 a 0 y no pudo revertir el 3-0 de la ida por la intervención del VAR en un par de jugadas muy dudosas.



"River quedó eliminado con su identidad, dejando todo y luchando hasta el final, como representa su historia", le indicó Enzo Pérez a la transmisión oficial del encuentro jugado en el Allianz Parque, de San Pablo.



"Es que este plantel nunca se conformó con nada, porque tiene mentalidades ganadoras en sus integrantes", remarcó.



El mendocino también se refirió de manera elusiva a las mencionadas situaciones que le impidieron la victoria largamente merecida, al señalar que tanto él como sus compañeros se fueron de la cancha "con la conciencia tranquila".



"Pero los del VAR no sé si se van igual, aunque no quiero hablar de los árbitros ni quejarme porque este equipo nunca lo hizo. Y después felicitar a Palmeiras, porque si llegó a la final por algo es", concluyó.