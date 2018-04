Por Gonzalo Bonadeo

Periodista de TyC Sports





"Sabiendo todo el trabajo que hizo San Juan para organizar la Vuelta a San Juan era imposible que la Copa Davis aquí no saliera bien. Organizar la Vuelta es infinitamente más complicado que hacer la Davis, cuando vos sabes trabajar bajo presión todo es mucho más fácil. Con la gente que he hablado, incluso con las dos listas que hay para las elecciones de la AAT, todos coinciden que ha sido un gran trabajo. La cancha acá respondió de la mejor manera, cuando se estrenó la cancha del Parque Roca en Buenos Aires también fue un problema, las canchas de polvo de ladrillo no pueden estar estable nunca cuando son nuevas, por suerte acá se implementó un sistema super interesante que le sirve a la cancha, no hay formula mágica para que la cancha esté perfecta, el polvo de ladrillo en sí es una superficie irregular donde los piques pueden ser malos, para mí gusto no hay quejas con esta cancha. San Juan ya no llama la atención cuando está en las primeras planas, ya sea por esta Davis, por el ciclismo con la Vuelta, por el rugby con Los Pumas, por el Sudamericano, significa que hacen un buen trabajo. En la política en Argentina existe una tentación muy grande que es hacer cosas llamativas para que la gente hable nada más, pero para mí es mucho más importante como pasó en el rugby, por ejemplo, que le dieron entradas a los clubes para que ellos vendieran los tickets y esa plata fuera a parar a los quinchos, a los vestuarios, a mejorar las canchas. Para mí eso es mucho más importante que el evento en sí. Este tipo de evento tiene que generar algo en la sociedad deportiva, en los clubes, en las escuelas. Está buena la Copa Davis, pero necesitás que con este estímulo mañana hayan 50 pibes más que quieran jugar al tenis, aunque después no seas buenos. Cada vez estoy más convencido que si a vos te preocupa la desnutrición y el narcotráfico, el deporte es el mejor camino para neutralizar eso. Por eso creo que este tipo de grandes eventos sirven para algo, que incentiven a los chicos a sumarse a la práctica del deporte que sea".