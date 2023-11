Un escándalo envuelve por estas horas a Atlético Trinidad. Una polémica se desató el miércoles por la tarde, apenas terminado el encuentro que disputó el León ante Atenas de Pocito, por la última fecha del Torneo de Verano. Diego Paredes, capitán de Trinidad, anotó un gol en contra y después de recibir insultos por parte del actual presidente Horacio Díaz, aseguran que el mandamás luego lo patoteó.

Si bien DIARIO DE CUYO se comunicó con Paredes, el joven futbolista no quiso realizar declaraciones. Sí lo hicieron algunos futbolistas del club, que si bien confirmaron que la desagradable situación existió, no quisieron dar nombres para evitar represalias.

Lo cierto es que Paredes quedó inmerso en un conflicto dirigencial, teniendo en cuenta que es novio de la hija de Miguel Escobar, candidato a presidente por la lista opositora que competirá con Díaz.

Toda la situación se dio el miércoles por la tarde cuando Trinidad igualó con Atenas 1 a 1. Paredes, en el afán de rechazar una situación de peligro, terminó marcando el gol en contra. Fue ahí que -según dicen los presentes-, comenzó a recibir insultos por parte de la esposa de Díaz. Quien respondió a los agravios fue la novia del futbolista.

El posteo de la novia del jugador contando la desagradable situación que les tocó vivir

Cuando el encuentro terminó, Paredes y su novia se retiraron de la cancha y en una plaza cercana, fueron alcanzados por Díaz y su esposa, según los testigos, el matrimonio de bajó del auto dispuestos a golpear al jugador pero intervino una vecina y lo impidió. "Es un chico muy bueno, que se crió en Trinidad. Vive en Sarmiento y siempre hizo un sacrificio enorme para llegar al club a entrenar, por eso duele mucho que hoy le estén pagando de esta manera", expresó otra fuente del club.

Lo cierto es que el chico de 21 años se resguardó entre sus afectos, dijo que no quería volver más al club por miedo y este jueves no se presentó a entrenar. Sus compañeros se reunieron con el presidente y le exigieron que aclare la situación y fue Díaz quien les manifestó que "todo fue un mal entendido" y que Paredes iba a volver al club, sabiendo que al León se le viene un cruce de Play Off con Desamparados y la presencia del capitán es clave. Este jueves por la noche, algunos dirigentes se hicieron presentes en la casa del capitán para disculparse por la desagradable situación que le tocó vivir y convencerlo de que regrese al club.

INTERNA DIRIGENCIAL

La gestión de Horacio Díaz se vio involucrada en algunas polémicas. En agosto pasado, el presidente expulsó como dirigentes y socios al tesorero y protesorero Marcelo Salla y Cristian Flores ya no forman parte del León. La remoción se dio por "el incumplimiento de funciones" entre otras cosas.

Lo cierto es que Salla y Flores fueron a Personería Jurídica y desde el ente rector de las instituciones desestimaron las denuncias y presentaciones realizadas por Díaz, medida que le permite a Salla y Flores a retomar sus cargos. a que vuelvan a retomar sus cargos. Pero la cosa no quedará ahí, la defensa de Salla y Flores notificará a Díaz y también al abogado de la actual Comisión teniendo en cuenta que las presentaciones realizadas en agosto no tienen validez ya que actuaron en nombre del club, sin el consentimiento de toda la Comisión Directiva.