Dejará un hueco. Emmanuel Mas dijo adiós y emprendió viaje hacia Turquía, su nuevo destino. El Trabzonspor lo contrató por su buen rendimiento en San Lorenzo y en la Selección argentina.

El lateral izquierdo sanjuanino Emmanuel Mas viajó a Turquía para sumarse al Trabzonspor, donde firmará contrato por tres años y medio. “Estoy muy entusiasmado”, aseguró.



El zurdo surgido en las inferiores del Verdinegro, que llegó a San Lorenzo a mediados de 2013, le puso fin a su etapa en Boedo y partió con destino a Turquía, donde deberá realizarse la revisación médica y estampará la firma que lo unirá al Trabzonspor hasta junio de 2020.



Antes de emprender el viaje, Emmanuel Mas dio sus últimas declaraciones en el país desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. “Estoy muy entusiasmado por esta nueva etapa. En lo personal es el salto de calidad que siempre estuve buscando. Es otro roce pensando en el tema de la Selección y es una linda experiencia para seguir creciendo futbolísticamente en una de las principales ligas de Europa”, manifestó a los micrófonos de Sport Center.



El lateral reconoció que antes de decidir su futuro consultó a varios futbolistas con experiencias en el fútbol turco.

“Le pregunté bastante a Colman (Gustavo, volante de Rosario Central) porque estuvo en el club. También a Fernando Belluschi y Nico Navarro, que estuvieron jugando en la liga turca. Me dijeron que es un campeonato muy fuerte, no de bajo nivel como lo creen todos”, sostuvo el futbolista que dejará a las arcas del Ciclón aproximadamente 2 millones de dólares por el 75% de su ficha.



Sobre sus próximo objetivos, dejó en claro que intentará seguir mejorando su juego. ‘En lo personal es una linda experiencia y buscaré seguir creciendo futbolísticamente‘.

Emmanuel firmará contrato por 3 años y medio. A San Martín le ingresarán $6 millones.



Por último, hizo referencia a su presente dentro del césped. “En la Selección terminé jugando y en San Lorenzo también me sentí muy cómodo gracias al apoyo del cuerpo técnico. Me voy en un gran momento, que me genera mucha ilusión y muchas ganas para el 2017. Deseo seguir creciendo y afirmarme en este club, que es un grande Turquía, y, en lo grupal, clasificar al Mundial con Argentina”, concluyó el ahora ex San Lorenzo.