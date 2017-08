Criticado. A pesar de que San Lorenzo se encuentra en Cuartos de la Copa y ayer no perdió, los hinchas estallaron en críticas para el DT Diego Aguirre.





El juego de ayer era todo un examen para el técnico de San Lorenzo Diego Aguirre. La dura derrota ante Morón por la Copa Argentina aceleró los plazos, redujo el crédito y si bien Matías Lammens había en la semana confirmado la continuidad del entrenador, el debut en el torneo ante Racing en el Nuevo Gasómetro era una prueba para medir la reacción de la gente y también para empezar a enderezar la historia con un buen resultado.

Al final fue empate pero el entrenador sacó conclusiones positivas del punto. “No me quedo con bronca más allá de que pudimos ganar el partido. Hay que tener en cuenta que enfrente había un rival importante y con todo lo que se habló en la semana, era normal que existiera un desgaste. Me hubiese gustado ganar, claro, pero hubo una mejora y cosas que me dejaron muy conformes”, expresó.



El DT uruguayo, ante la consulta sobre si había escuchado, durante un tramo del partido, a hinchas de San Lorenzo pidiendo su salida, manifestó: “Es parte de lo que siente la gente cuando los resultados no se dan. Son los mismos que aplauden cuando ganamos. Es parte de lo que es esto y lo tomamos con calma. Nosotros tampoco estamos conformes, venimos de una derrota importante y es normal que haya gente triste o caliente por eso. Veremos si podemos transformar eso en aplausos” sostuvo el entrenador.



En tanto que Franco Mussis fue la voz del plantel y le expresó el apoyo al uruguayo. “Estamos a muerte con esta idea. Llegamos a cuartos de final, creo que hemos encontrado muy buenos partidos. El equipo bajó un poco pero estamos a muerte con entrenador. Aguirre es un tipazo, buena gente y se merece lo mejor”, dijo Mussi y ya analizando el encuentro expresó: “Es un buen punto pero hay que mejorar”.



El “Licha”, conforme



El delantero de Racing Club Lisandro López, autor del gol de su equipo en el empate ante San Lorenzo, expresó que más allá de haber ido a buscar otro objetivo, el empate en el Nuevo Gasómetro no es ‘poco‘. “Si bien vinimos a buscar los tres puntos nos llevamos uno, algo que no es poca cosa jugando en Boedo (sic). En los últimos quince o veinte minutos el partido estuvo para cualquiera, por eso el empate es justo”, señaló López.

El “Licha” señaló también que ‘en el segundo tiempo nos paramos más arriba, tratamos de manejar la pelota para mantener la ventaja, pero no se pudo. Tuvimos algunas contras y sin embargo fallamos en el último pase. Pero el balance final después de haber empatado es positivo, si comenzás bien el torneo arrancás con otro envión’. Después, al preguntársele por su situación personal, el delantero indicó que ‘el gol apareció hoy, pero fue algo circunstancial más allá de que esa es mi tarea. Lo importante es que me estoy sintiendo mejor físicamente, que ya no siento dolores’, expresó el futbolista de la Academia.

El debut los limitó

Imprecisos

Era la primera fecha y es normal que se noten algunas imprecisiones y eso dejaron a las claras los dos equipos, resaltando un poco más Racing, incluso en varias jugadas de pelota pelota parada Iván Pillud tenía que indicarles a los jugadores que se sumaron en esta semana dónde ubicarse. Habrá tiempo para mejorar.

Nerviosos

Para San Lorenzo tras la eliminación de la Copa Argentina hace una semana que provocó el enojo en su gente, ayer era una prueba de fuego y por esa ansiedad de querer llegar rápido al gol cayó en nerviosismo. El gol de Racing golpeó al plantel que recién pudo reponerse en el complemento cuando pudo llegar a la igualdad.

Sin claridad

En el tramo final la Academia apostó al contragolpe ante un rival que fue a buscar una victoria muy necesaria pero lo hizo sin orden. Pero Reniero que ingresó por Blandi en una apuesta del DT, tuvo una ocasión clara en tiempo de descuento pero Musso le ahogó el grito volando de manera espectacular.