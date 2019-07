El Comité Ejecutivo de la Superliga aprobó esta tarde que en el próximo campeonato haya tres descensos y no cuatro, como estaba estipulado. De esta manera quedó resuelto el reglamento para la temporada 2019/2020 que arrancará el viernes.



La reunión pautada para el miércoles pasado no pudo realizarse por la ausencia de la mitad de los clubes involucrados. El objetivo era presionar para modificar la cantidad de equipos que perdieran la categoría y propusieron fue un sistema mixto: dos por promedios y dos por tabla de posiciones.



Finalmente se acordó reducir el número y que haya tres descensos a partir de esta temporada y hasta la 2022/23 (con dos ascensos desde la Primera Nacional). De esa manera, la Superliga contaría con 20 participantes y una vez que esto suceda la intención sería eliminar los promedios.



La modificación no obliga a llamar a una asamblea extraordinaria para cambiar el estatuto de AFA, aunque la que se realizará en octubre deberá tratar el tema. El certamen comenzará sin ningún inconveniente con las variantes aprobadas esta tarde en el Comité Ejecutivo de la Superliga.