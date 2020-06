Al filo. Jorge Bermúdez tiene una inmensa personalidad, aunque en Boca está bajo el ala de Román Riquelme.



Primero fue el "Tevez era un exjugador cuando llegamos al club". El Apache el viernes respondió con un "no voy a permitir que me falten el respeto". Y ayer el Patrón Bermúdez la siguió yendo mucho más allá, al retuitear un artículo del sitio Expediente Político titulado: "¿Cómo es el plan Tevez para ser presidente de Boca de la mano de Angelici?".

"Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer", escribió en su cuenta de Twitter el dirigente del Fútbol de Boca.

En plena negociación por la renovación de Carlos Tevez, los dichos de Bermúdez no dan paz justamente. Todo lo contrario. Pero, como siempre, es bueno ir más allá en la lectura de los mensajes. ¿Bermúdez por más personalidad que se le reconozca puede "cortarse" solo con este pensamiento? Parece difícil, más teniendo en cuenta que el exzaguero está bajo el ala del máximo ídolo de la historia de Boca, Juan Román Riquelme, hasta ahora en un silencio que dice mucho en esta negociación.

Bermúdez y Tevez solo compartieron entrenamientos en Boca durante el 2001.

Bermúdez es un hombre frontal. Llevó la cinta de capitán en la Era de Carlos Bianchi como entrenador y su personalidad la forjó desde chico cuando jugaba por dinero con apenas 12 años. Muchas veces lo hacía descalzo. Es más, durante su paso por Newell"s se le paró cara a cara al jefe de la barrabrava de la Lepra, Pimpi Caminos, quien pensó intimidarlo con un arma en pleno vestuario.

Además, el Patrón conoce de medios de comunicación pues trabajó varios años como columnista de ESPN y la cadena Caracol. Entonces, suena raro que sus dichos, tan filosos, se les "escapen". Algo similar hizo Raúl Cascini, otro ladero de Riquelme en el Fútbol del xeneize y también conocedor de los medios por su estadía varias temporadas en Fox Sports.

Ni Jorge Amor Ameal, el presidente de Boca, ni Riquelme por ahora salieron a hablar al respecto. Seguramente habrá una "respuesta" del lado del Apache, quien ayer en las redes sociales fue respaldado por los hinchas en desmedro de los cuestionamientos de Bermúdez.

Tevez hizo una jugada inesperada para la dirigencia al aceptar la renovación, aunque por seis meses e incluso dejando su futuro abierto a finalizar su carrera en otro club del exterior: "Por ahí me voy seis meses a Corinthians o el West Ham".

Fue ahí cuando Carlitos, figura en la consagración de la Superliga que le arrebataron a River en la última fecha, también dijo "por ahí en el futuro me tiro a ser presidente de Boca".

Cuentan que en Brandsen 805 eso no gustó para nada y entonces salió el Patrón a marcar la cancha. Como lo hacía con los defensores cuando los tenía bien cerca. Jorge jugaba al límite y muchas veces se pasaba del mismo. Quizá ayer, con sus tuits hizo lo mismo...

JORGE BERMÚDEZ - Dirigente

"Cuando asumimos Carlos Tevez era un exjugador de fútbol. Venía muy golpeado por lo ocurrido el año pasado, no tenía confianza y tenía un protagonismo que no estaba claro".

CARLOS TEVEZ - Futbolista

"Yo no escucho ni leo nada, pero me cuentan. Y lo que me dicen, por las formas en que se dijeron, no me gusta para nada. No quiero que me falten el respeto: no me lo merezco".

RAÚL CASCINI - Dirigente

"A Carlitos le hicimos una oferta que va a ser la más alta del plantel. Cuando llegamos al club, Carlitos después de lo de China era un exjugador. Luego rindió y se hace este esfuerzo".