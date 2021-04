Este miércoles, Ramón Ábila fue presentado oficialmente en Minnesota United tras su polémica salida de Boca, y no quiso dejar pasar la oportunidad para hablar sobre este tema.

Wanchope estará a préstamo por un año en el equipo que milita en la Major League Soccer, emigrando del Xeneize como uno de los delanteros con mejor promedio de gol en los últimos años en el club.

"No era mi intención salir de Boca. Tuve opciones. No eran las que me sedujeron a salir o aceptarlas", comenzó en diálogo con ESPN el cordobés, a quien Miguel Ángel Russo todavía no le encontró un reemplazo como '9'.

Más adelante, respecto a la llegada al equipo estadounidense, el ex Huracán y Cruzeiro, entre otros, fue contundente y se mostró contento: "Estoy muy tranquilo de estar acá".

A modo de cierre, tiró una frase polémica: "Las cosas se sabrán y saldrán a la luz. No hay apuro por eso", y agregó: "Ser el '9' de Boca es lo mejor del mundo: no es presión, es un privilegio". ¿Palito para Juan Román Riquelme?