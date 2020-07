En los tiempos modernos, San Martín posee una particularidad: los arqueros tienen periodos muy largos. Pasó con César Monasterio, Luciano Pocrnjic y ahora con Luis Ardente, quien luego de nueve años en el club no seguirá, alejándose como el cuidapalos con más partidos disputados con esta camiseta. Tras anunciar su salida al no renovar el vínculo que venció el pasado 30 de junio, el capitán del equipo afirmó que desea regresar algún día al club de Concepción, ya sea para ponerle punto final a su carrera o en otro rol.

"Es una situación que en su momento no imaginé que podía darse, pero con este contexto de los clubes por la pandemia, es algo que podía suceder. Está todo muy incierto y el club no sabe bien con qué recursos contará", resumió Ardente, quien todavía se encuentra en la provincia y está escuchando ofertas para seguir su carrera a los 38 años. Se habla de equipos de la máxima categoría y la Primera Nacional, aunque recién sobre el fin de semana podría haber novedades concretas.

"Me parecía raro que en más de dos semanas, luego de terminar el contrato, no hubiera ningún sondeo para ver si renovaba, pero es entendible. Hablé con el presidente y me planteó que mi sueldo era alto para las pretensiones de San Martín", subrayó y agregó "diría que no hubo ni negociación. En ningún momento hubo una chance de acercamiento y lo acepto".

Ardente, arquero que arribó al club en 2011, dejó en claro sin decirlo explícitamente que el club imaginó que su ciclo estaba cumplido. Fue así que decidió hacer un posteo despidiéndose y dejando la puerta abierta para volver. "Ojalá algún día regrese a San Martín. San Juan es el lugar que quiero para vivir cuando me retire junto a mi familia, pero ahora apunto a sentirme útil y tener continuidad en un club. No sé si podré volver algún día como jugador, o en otra función, pero en lo que sea buscaré ser útil", aseveró.

El paso de los años y los partidos (sumó más de 200) lo llevaron a Ardente a ser el máximo referente de los últimos planteles de San Martín. Fue pieza clave en momentos históricos del Verdinegro como la Promoción que le ganó a Rosario Central para quedarse en Primera en 2011 y también en el regreso a la máxima categoría en el 2014 dirigido por Rubén Forestello. Además, fue titular en triunfos históricos sobre el Boca de Carlos Bianchi (6-1 en Concepción), el River de Marcelo Gallardo en Núñez y a San Lorenzo en el Bajo Flores.

Otros casos

Al igual que Luis Ardente, otros dos futbolistas con mucha trayectoria como Marcos Gelabert y Martín Bravo se encuentran en estos momentos sin vínculo como San Martín. A diferencia que con el arquero, no se dio un corte definitivo aunque tampoco una charla para buscar una renovación. Habrá que esperar novedades pronto en ambos casos.