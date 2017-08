Otra chance. Juan Martín Hernández jugó nuevamente como apertura de Los Pumas, aunque no rindió del todo bien.



El medio scrum de Los Pumas, Tomás Cubelli, admitió que la diferencia que le sacaron los Springboks a Los Pumas (41-23) en estos dos primeros encuentros del rugby Championship es la que hoy existe entre ambos equipos. ‘Fue un partido parecido al de la semana pasada. Nuestros tries llegaron por desconcentraciones de ellos, no lo gestamos. Pero estas derrotas nos sirven para darnos cuenta que esta es la diferencia que hoy tenemos con Sudáfrica‘, confió una de las figuras del encuentro a ESPN.



‘Tenemos que ajustar cosas básicas como el scrum y sobre todo la disciplina durante todo el encuentro. No podemos jugar gran parte del partido con un hombre menos como pasó esta tarde (por ayer). Son diferencias que uno brinda, que en este primer nivel mundial se pagan con derrotas‘, precisó.



‘El plantel debe hacer una importante autocrítica puertas adentro y ver cómo podemos mejorar las cosas que se vienen haciendo mal desde hace un tiempo. Pero lo que se vio hoy (por ayer) en la cancha es la diferencia que hoy existe con las potencias‘, asumió, tras la caída en el Estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta.