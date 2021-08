Esta vez con el corazón, la garra y la enorme actitud, no le alcanzó. Con la presencia de los tres sanjuaninos Bruno Lima, Matías Sánchez y Federico Pereyra, el seleccionado argentino masculino de vóleibol perdió ayer ante Francia por 3 a 0 (25-22, 25-19 y 25-22), en el partido de las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ahora irá por la medalla de bronce ante Brasil.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez, que buscaba meterse en una final olímpica por primera vez en su historia, no pudo ante un seleccionado francés que jugó de manera superlativa y mañana sábado (a la 1.30, hora argentina) enfrentará a Brasil por el bronce.

Los brasileños, oro en Río 2016, perdieron su semifinal frente a Rusia por 3-1 (18-25, 25-21, 26-24 y 25-23), con 22 puntos de Maxim Mikhaylov.

Argentina, por su parte, consiguió una sola medalla de bronce en su historia, en los Juegos de Seúl 88, justamente frente a Brasil y donde estuvo el sanjuanino Raúl Quiroga, hazaña que intentará igualar 33 años después en el estadio Ariake Arena de la capital japonesa.

Francia empezó mejor, con saques más agresivos y una recepción casi perfecta que le permitía variar el ataque, en especial con el opuesto Jean Patry (máximo anotador con 15 puntos) y el punta Trevor Clevenot. Pese a los 8 puntos de Bruno Lima en el primer set, Argentina no pudo evitar que se lo llevaran los galos. En el segundo, Argentina no encontró volumen de juego ni pudo ser ofensivo y mostró problemas en saque y recepción. Con un Clevenot intratable y las apariciones de Ngapeth, Francia hizo todo bien y al equipo de Méndez se lo vio sobrepasado.

No pudo. El opuesto sanjuanino Bruno Lima, que había sido figura en la clasificación a semifinales no pudo repetir eso

ante un conjunto francés que lo dominó al seleccionado argentino y le ganó con categoría.

El tercer capítulo arrancó con Francia otra vez protagonista de la mano de Patry para escaparse rápidamente por 8-4. Argentina mejoró con mayor juego de sus centrales para empatarlo en 15, pero el europeo volvió a sumar en bloqueo en el quiebre del set y lo cerró 25-22 y 3-0.

Francia que había perdido con Argentina en el tie break en fase de grupos, hizo un click después de ese encuentro y le ganó sucesivamente a Rusia, Polonia y ayer a Argentina con mucha autoridad.

Lima: "Hay que levantar cabeza"

Bruno Lima se ganó un lugar clave en la selección argentina de vóleibol. El sanjuanino fue figura en la clasificación a las semifinales pero en esa instancia jugada ayer no pudo repetir esa actuación y la Selección lo sintió. El rawsino, que aportó 9 puntos, expresó tras el encuentro: "Es un momento muy triste por la derrota... Veníamos haciendo las cosas muy bien. Empezamos palo a palo, los habíamos estudiado bien, tuvimos un par de situaciones que no supimos aprovechar y ahí se nos escapó el partido. No queda otra que levantar cabeza y pensar en el bronce. Tenemos una chance más, una final más para nosotros. Esperemos aprovecharla", consideró Lima.

En tanto que Luciano De Cecco, aseguró que deben reponerse rápido para pensar en Brasil. "No jugamos nuestro mejor vóley, seguramente por mérito del adversario pero también por falencias nuestras. Son partidos, cuando uno no puede desplegar todo su potencial y el otro equipo juega bien, es complicado. La parte menos linda es que tenemos otra final, tenemos revancha. Esto no se termina acá, tenemos que ser inteligentes, poner la cabeza sobre la tierra y seguir empujando porque tenemos otra final para conseguir algo importante".

Van bajando el telón

Bélgica sumó su oro

El seleccionado masculino de hockey sobre césped de Bélgica venció a Australia en los penales por 3-2 luego de empatar 1-1, se tomó revancha de la final perdida en Río 2016 ante Argentina y es el nuevo campeón olímpico de la disciplina. En tanto que por el bronce, los germanos cayeron ante India por 5-4.

Un León abanderado

Pedro Ibarra, capitán del seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, será el abanderado de la delegación argentina en la ceremonia de clausura de los Juegos. Ibarra, quien anunció su retiro de Los Leones luego de la eliminación en cuartos, llevará la bandera argentina en la ceremonia el domingo.

Un oro con 14 años

La clavadista china Quan Hongchan, de apenas 14 años, ganó el oro en los clavados desde la plataforma de 10 metros con dos puntuaciones perfectas. La joven asombró con dos clavados que recibieron un puntaje de 10 unánime de los jueces. La plata fue para la china Chen Yuxi, y el bronce para la australiana Wu.

Hizo historia

El colombiano Anthony Zambrano ganó la medalla de plata en la prueba de los 400 metros de los JJ.OO y se convirtió en el primer atleta de su país en subir a un podio. Zambrano, subcampeón del Mundo, marcó 44.08 segundos y fue superado por el bahameño Steven Gardiner (43.85s). Kirani James completó el podio (44.19s)