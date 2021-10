Ganarse un lugar en el corazón del hincha de Desamparados, es algo que no todos los jugadores que pasan por Puyuta pueden lograr, pero él lo hizo. Ricardo Tapia es palabra autorizada para analizar el presente del Víbora, que a dos fechas del final del Federal "A" todavía no tiene asegurada la clasificación. El tucumano confía a pleno en las virtudes del plantel y se ilusionó con llegar lejos con Sportivo.

Autor del gol en el clásico ante San Martín en enero del año pasado, viene de marcarle a Bolívar y también anotó en el triunfo ante Cipolletti, con el que Sportivo cortó la racha negativa de 11 partidos sin ganar. "Ganamos la primera final pero ahora se nos viene otra igual de importante. Era clave ganar porque nos metimos en zona de clasificación y si bien todavía no se logró nada, el objetivo sigue en pie. Estamos donde queríamos estar y esperamos seguir por esta senda", comentó el volante de 33 años.

Desamparados depende de sí mismo para seguir en carrera, pero deberá ganar o ganar el domingo ante Sansinena.

El ex San Jorge de Tucumán sabe que ante Bolívar se ganó con lo justo, quizás sin mostrar un buen juego como el hincha pide: "Nosotros sabemos que el domingo no hicimos el mejor partido pero lo importante es que se ganó y la actitud siempre estuvo. El equipo dejó todo. Contra Cipolletti se ganó jugando bien pero contra Bolívar no se pudo".

El volante tiene en claro que el domingo se jugarán una verdadera final ante Sansinena por ser rival directo (está 3 puntos debajo de Sportivo), dijo que intentarán mejorar el juego y destacó las virtudes de Sansinena: "Será otra dura final porque Sansinena tiene gente de altura y apostarán a la segunda pelota, eso trataremos de corregir para que no suceda ningún descuido. Trataremos de aprovechar las chances que tengamos para poder manejar el partido nosotros como hicimos contra Cipolletti donde la tenencia fue nuestra".

Desamparados deberá ganar para seguir dependiendo de sí mismo, pero de darse una derrota de Ferro ante Camioneros (juegan el sábado) y de Juventud Unida ante Villa Mitre (el domingo), Desamparados habrá abrochado su boleto. Claro que esa combinación de resultados sería una lotería para Sportivo, por eso Ricky lo toma con calma: "Nosotros tenemos que pensar en ganar, si después se dan los otros resultados bienvenido sea y si no tendremos que ir a buscar la clasificación a San Luis pero vamos a dejar la vida por ese objetivo".

¿Qué virtudes tiene Sportivo? Ricky resaltó el grupo humano: "Volví a Sportivo con una cuenta pendiente que es jugar una final con este club y lograr algo importante. Ojalá se nos dé, tenemos un gran grupo humano y quedó demostrado en la mala racha que pasamos. Confío a pleno en ellos, ahora vamos a dejar la vida para clasificar y después seguiremos", se ilusionó.

El domingo a las 17, "final" en Puyuta



Desamparados jugará un partido tan clave como vital para sus aspiraciones, cuando reciba al rival directo que tiene por la clasificación: Sansinena. Es que el equipo de General Cerri está 3 puntos por debajo de Sportivo y tendrá la obligación de ganar en San Juan. El juego irá el domingo a las 17, por eso las entradas se pondrán a la venta mañana a las 10 en las boleterías del club y a los siguientes valores: Popular 600, Platea Baja 1000 y Platea Alta 1.500 pesos. En tanto que Marcelo Fuentes comenzará a definir el equipo cuando se entrene hoy desde las 9 en la cancha auxiliar del Bicentenario.

Peñarol irá a Bolívar buscando el pasaje

Peñarol viajará mañana rumbo a la ciudad bonaerense de Bolívar donde el domingo enfrentará al equipo de esa ciudad buscando sellar su clasificación a la Segunda Fase del Federal "A". El encuentro se disputará a las 17 con arbitraje de Franco Morón de General Pico. El equipo de "Cuca" Herrera viene de ganarle a Olimpo y para avanzar de ronda le alcanzará consiguiendo al menos un punto ante un rival ya eliminado. De no lograrlo este domingo, tendrá la chance en la última fecha cuando reciba a Estudiantes de San Luis, eliminado hace varias fechas debido a su pobre campaña. En cuanto a lo futbolístico, el DT tiene a todo el plantel a disposición, con Nélson Da Silva transitando la parte final de su recuperación. En tanto que los otros cruces serán: Ferro de Pico-Camioneros, Estudiantes de San Luis-Olimpo, Otamendi-Huracán Las Heras, Villa Mitre-Juventud Unida, Cipolletti-Sol de Mayo, Independiente-Dep.Madryn.