Cuando Naranjo apareció detrás de Escuela en los metros finales peleando el sprint ante los europeos, la hinchada sanjuanina se levantó. Nicolás finalmente fue segundo en la etapa que ganó el colombiano Fernando Gaviria, ni más ni menos. Ser escolta del mejor embalador del mundo, no llama la atención en San Juan por eso Nicolás no dudó en celebrar su podio como si se tratara de un triunfo y sirvió para sacarse la espina del año anterior.

"Esto es una revancha del año pasado cuando por una caída me perdí la Vuelta a San Juan, a esta la esperé con muchas ganas y la preparé de buena manera y hoy por suerte se me pudo dar un lindo puesto", comentó el ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima haciendo referencia al Giro del Sol del año pasado, cuando una caída le trajo consecuencias y terminó perdiéndose la Vuelta. Sobre lo que pasó en los metros finales cuando embaló pero finalmente no pudo rematar, Nico lo explicó: "Ricardo (Escuela) hizo todo, me llevó pero se interpuso un corredor en el medio y no pude seguir su rueda, si hubiese seguido la rueda de Escuela hubiésemos sacado mejor provecho. Igual festejamos el segundo lugar porque sabemos que estamos ante un grande como lo es Fernando Gaviria", comentó el oriundo de La Bebida y uno de los ciclistas más queridos del pelotón.