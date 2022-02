Es de los jugadores más queridos por el hincha de San Martín. A menos de una semana del debut en la Primera Nacional, Sebastián Penco (38 años) manifestó sus expectativas con respecto a este nuevo comienzo en el club de Concepción al que retornó después de 9 años. El "Motoneta" es el segundo máximo goleador del Verdinegro en la era moderna (46 goles) y llega desde Sport Boys de Perú a una provincia donde él mismo dice que adoptó como propia.

-¿En qué momento de tu vida te encuentra este regreso a San Martín?

-En un momento muy bueno, vengo de convertir 26 goles en los últimos dos años y medio. Son los últimos años de mi carrera y trato de disfrutarlos al máximo. Todo se dio muy rápido, hablé con los dirigentes y pudimos lograr la vuelta que yo tanto quería: feliz, entrenando y esperando que nos vaya bien. Cuando uno hace bien las cosas deja las puertas abiertas.

-¿El cariño del hincha sigue siendo el mismo?

-Para la gente tengo sólo palabras de agradecimiento, siempre han pedido mi vuelta y por suerte se dio. Ese es un desafío para mí, seguir matándome dentro de la cancha para darles más alegrías.

-¿En tu cabeza ya vas pensando el retiro o todavía no?

-No, no. Falta para eso. Ahora tengo que disfrutar. Estoy en el lugar donde quiero estar. No muchos jugadores juegan donde quieren y tengo que disfrutar eso.

-¿Cuál es el objetivo de San Martín para esta temporada?

-Es un torneo larguísimo, las primeras fechas van a demostrar para lo que va estar el equipo. Sobre todo hay que buscar regularidad, es un torneo largo donde el más regular termina ascendiendo.

El "Motoneta" se quedará a vivir en San Juan. Tanto él como su familia se sienten a gusto en la provincia.

-Compartís puesto con Matías Giménez, ¿hay consejos?

-Sí, siempre hablamos, sobre todo porque me gusta hablar con los más chicos, darles consejos a ellos que tienen la oportunidad de progresar en su carrera. Uno trata de mostrarles cuál es el camino y en eso hay que ir por el camino de la humildad, de la responsabilidad, ese profesionalismo te da una carrera larga.

-¿Notaste cambios con respecto al San Martín de 2013?

-Muy parecido, está la misma gente de cuando me fui, siempre charlamos del pasado y son lindas historias. Uno se pone contento de recordar esos momentos de gloria siempre esperando que se vuelvan a repetir para seguir escribiendo la historia.

-¿Cómo te gustaría seguir escribiendo esa historia?

-Convirtiendo goles, logrando cosas importantes para el club y obviamente consiguiendo el ascenso pero hay que ir poco a poco, una cosa te lleva a la otra: no hay que saltar obstáculos.

-Hace días "Luigi" Villalba dijo que se imagina a fin de año festejando con los brazos en alto, ¿te ves así también?

-Trato de pensar a corto plazo. Ir paso a paso... Los objetivos cortos te van dando lo que uno sueña a futuro, no hay que nombrarlo para no desenfocarse de la realidad. Todas serán finales.

-En los amistosos todavía no se te vio entre los titulares, ¿eso te motiva a trabajar el doble?

-Nunca jugué para los titulares así que seguramente iré al banco o no seré convocado. No me sorprende, son decisiones del técnico y uno está para esperar y él elegirá los jugadores convenientes para que jueguen. Yo siempre entreno al 100% para demostrar que puedo jugar y esta no va a ser la excepción. Me entreno para eso y siempre fui 100% profesional.

San Martín dio a conocer precio para abonos

A días del debut en la Primera Nacional, la dirigencia de San Martín dio a conocer los valores actualizados de las cuotas societarias. Los abonos tendrán los siguientes precios: Activo: 1.500 pesos, Pleno: 2.500 pesos y Socio Protector: 3.000 pesos. Los socios que tengan deuda deberán abonar tres cuotas juntas para regularizar su situación, las mismas deberán ser con los valores actualizados, es decir los citados previamente. Los hinchas deberán acercarse por el club de lunes a viernes de 18 a 20.30 horas.

San Martín debutará el domingo a las 18 visitando a Gimnasia en el "Parque" mendocino. Hoy se entrenará en turno vespertino, mañana y el sábado será matutino, luego de esa práctica emprenderán viaje hacia la vecina provincia.