Estudiantes venció 2 a 0 a Bragantino en La Plata, con goles de Agustín Rogel y Mauro Boselli en el segundo tiempo, llegó a 7 puntos y es el líder invicto en el Grupo C de la Conmebol Libertadores.



El equipo de Ricardo Zielinski se fue ovacionado por su gente y Mauro Boselli con su gol alcanzó a Juan Ramón Verón con 13 goles, ambos son los máximos artilleros en la historia de la Copa Libertadores, además de ser el número 70 con la camiseta albirroja.



Bragantino, con un toque prolijo y Jadson como figura le manejó la pelota a un Estudiantes que no encontró la mejor versión en los 45 minutos iniciales.



Los de Zielinski buscaron sorprender de entrada en un lateral de Leonardo Godoy al área que bajó Fabián Noguera y Gustavo Del Prete, solo frente al arquero remató por arriba desde una posición inmejorable.



El equipo brasileño, con Jadsom como eje y el ecuatoriano Hurtado y sus proyecciones por derecha complicaron al local, que nunca pudo encontrar el juego con un Fernando Zuqui ausente en el primer tiempo.



Pese al dominio brasileño las mejores situaciones y las más claras las tuvo Estudiantes, que a los 33 minutos tuvo la mejor jugada con una gran apilada de Pellegrini por izquierda y en el córner posterior Cleiton le sacó un cabezazo a Boselli y en el rebote Rogel estrelló el remate en el palo.



Todo cambió en el complemento. Estudiantes abrió el marcador de la manera que más le gusta, la pelota parada. A los 8 minutos hubo un tiro de esquina de Zuqui, Del Prete la metió al medio en el segundo palo y Rogel de cabeza puso el 1 a 0.



Bragantino sintió el golpe y a los 14 minutos Leandro Diaz ganó una pelota, la jugó para Castro y el uruguayo asistió a Boselli, que desde afuera pinchó la pelota por encima de Cleiton para poner el 2 a 0 y desatar una fiesta en La Plata.



Los brasileños fueron por el descuento pero Ytalo no pudo ante el cierre de Noguera, y el goleador tuvo dos más pero no fue eficaz y el "Pincha" terminó abrazado a la punta de su grupo en la Libertadores, tal como acontece en la Copa de la Liga Profesional.