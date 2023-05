Tras seis meses de duro entrenamiento con el objetivo de ganar el Giro de Italia, el joven ciclista belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), que ayer ganó la contrarreloj de 35 kilómetros y recuperó la "maglia rosa"; debió abandonar su meta de máxima para la presente temporada, porque un análisis de rutina, posterior al esfuerzo, determinó que padece covid-19.

Llamó poderosamente la atención que no pudiera imponerse de manera categórica en una especialidad, donde en la etapa de apertura, de 18 kilómetros, arrasó con todos de manera excepcional. Incluso él mismo, en declaraciones previas a subir al podio y ser coronado, explicó que no había sido su mejor performance. "Creo que no lo hice muy bien. Empecé demasiado rápido y mi segunda parte no fue tan buena... Es otra victoria de etapa, pero no fue mi mejor contrarreloj", dijo el actual campeón mundial de ruta, y monarca nacional de Bélgica, en crono.

Evenepoel se impuso por un estrecho margen en la novena etapa, la más larga de las tres cronometradas individuales de la carrera.

El ciclista ganador de la Vuelta a San Juan 2020, superó al galés Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) por apenas un segundo en una ruta llana casi en su totalidad, de 35 kilómetros (22 millas), entre Savignano Sul Rubicone y Cesena cerca de la costa del Adriático.

El inglés Tao Geoghegan Hart (INEOS) culminó en el tercer lugar del parcial, siendo dos segundo más lento que Evenepoel. Apenas ocho segundos separaron a los cinco primeros, en el tramo donde la "cátedra" indicaba que el fenómeno belga de 23 años, podría haber sacado casi dos minutos a su más inmediato perseguidor.

Sin Evenepoel, máximo favorito; pasa a ser el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), quien hereda esa condición. Antes de iniciarse la presente edición, todo análisis previo se circunscribía al duelo, cabeza a cabeza entre ellos dos; pero al ir transcurriendo la competencia, y con los resultados de las etapas puestos; crecen las figuras de los dos británicos del INEOS. Geraint Thomas (ganador del Tour de Francia 2018) y Tao Geoghegan Hart (vencedor del Giro de Italia del 2020).

Hoy será la primera de dos jornadas de descanso que tiene prevista la organización de la carrera, previo a la décima etapa, que se disputará mañana, una que tendrá dos puertos de montaña, uno de segunda categoría y otro de cuarta, al cubrir 196 kilómetros que saldrá en Scandiano y acabará en Viareggio en la costa de la Toscana. Sin embargo, la alta montaña, decisiva; comenzará en la etapa del próximo viernes, cuando se visite Crans Montana, en los Alpes suizos.

Obligados a bajarse

Remco Evenepoel (foto) es el tercer ciclista participante de la presente edición del Giro de Italia que debe apearse de su bicicleta por estar contagiado de covid-19. Hace un par de días quien abandonó fue el italiano Filippo Ganna (INEOS), y ayer, tras conocerse lo del ciclista "flamenco", también se informó el "positivo" del colombiano Rigoberto Urán.