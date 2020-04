El mundo va para un lado con el parate completo no solo de la actividad deportiva en los países sino de la economía. Incluso, la cuarentena resulta total en muchos lugares del planeta. Pero dentro del mundo del fútbol hay cuatro excepciones que parecen "desafiar", acaso de manera inconsciente, al coronavirus que azota a la humanidad. Se trata de las Ligas profesionales y de menor nivel internacional como son la de Bielorrusia, Burundí, Tayikistán y Nicaragua. En esos países la Primera masculina se disputa con normalidad, aunque en el caso del país europeo se suspendió la Liga femenina y las juveniles.

"Nuestra Liga se hizo conocida gracias al parate del resto: no veo por qué detenernos".

ALEXANDER LUKASHENKO - Presidente Bielorrusia

El caso de Bielorrusia es más que especial y tiene en su presidente, Alexander Lukashenko, la explicación. "Mejor morir de pie que vivir de rodillas", fue su explicación cuando se lo consultó por qué en su país sigue el fútbol de Primera normalmente e incluso con público en los estadios. De hecho, a los espectadores que van a los partidos (el promedio no supera los 1.500 por encuentro) se les toma la temperatura para descartar que puedan tener uno de los máximos síntomas del Covid-19. Lukashenko decidió seguir también con el hockey sobre hielo y para demostrar que "está todo bien" en su territorio disputó un encuentro de veteranos. Bielorrusia, en la idea de su presidente, tiene la gran chance de posicionarse mejor en Europa y eso se tradujo en las casas de apuestas donde los partidos de esa Liga tuvieron mucha repercusión ya que se trata del único torneo en Europa en juego. En Nicaragua hay fútbol y también clases en escuelas y universidades. Desde el 20 de marzo, el fútbol se juega sin público pero no hay cuarentena ni fronteras cerradas. Aunque los jugadores se encuentran con gran temor al contagio: "Mentalmente no estás enfocado en el juego, siempre estás pensando que los oponentes pueden tener la enfermedad", sostuvo el arquero de Deportivo Las Sábanas, Carlos Mosquera. El único de los diez clubes que pidió la suspensión fue el Diriangén, el más antiguo del país y el único que no recibe financiamiento del Estado. En el exótico Burundí de África ya se reportaron la semana pasada los primeros tres casos de coronavirus, aunque la Liga sigue con su torneo doméstico bajo el lema de "protegidos por la gracia de Dios". En Asia, el fútbol en Tayikistán no se detuvo e incluso tuvo a su campeón local por la Supercopa: Istiklol. Ese país, por ahora, no tiene ningún caso de coronavirus.

OMS

Pedido

La Organización Mundial de la Salud le solicitó a Bielorrusia que suspenda el fútbol para evitar "aglomeraciones de gente", algo que fue nuevamente rechazado.