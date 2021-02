El capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, no jugará esta noche ante Newell's Old Boys en Rosario por la muerte de su papá, Don Segundo, confirmada por el club a través de las redes sociales.



"Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tevez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza!", comunicó la entidad de La Ribera.



Su presidente, Jorge Amor Ameal, expresó sus condolencias por la misma vía: "Desde todo el club acompañamos a Carlos Tevez, y a su familia y amigos, en este momento tan triste por la muerte de su papá. Fuerte abrazo xeneize de todo Boca".



Don Segundo, su padre adoptivo, paciente diabético, permanecía internado en terapia intensiva con un cuadro de neumonía agravado por el contagio de Covid-19.



Sus complicaciones de salud comenzaron durante el segundo semestre del año pasado y debido a su cuadro, Tevez estuvo cerca de perderse la final de la última Copa Diego Maradona ante Banfield en San Juan, disputada el 17 de enero pasado.



El "Apache" viajó en avión privado a la provincia cuyana el mismo día del partido y no fue titular, aunque luego ingresó en el segundo tiempo y anotó su penal en la tanda definitoria que consagró al equipo "xeneize".