Media hora después de haber concluido su victorioso esfuerzo en Angaco, Nicolás Tivani le contó a DIARIO DE CUYO sus impresiones sobre su auspicioso presente deportivo.



-¿Te imaginaste este presente, a punto de ganar el título de campeón sanjuanino?



-No, sinceramente ni se me pasaba por la cabeza. Me incorporé muy tarde a la temporada. Debuté recién en la Difunta Correa y mi objetivo pasó por hacer lo mejor que pudiera para ser competitivo y, como lo he dicho muchas veces, estar listo por si sale alguna oportunidad de retornar a Europa.



-¿Qué explicación tiene semejante campaña?



-Que estoy bien física y anímicamente y tengo detrás un equipo sensacional en el que todos podemos ganar. Ahora me tocó a mí, pero le puede tocar a cualquiera de mis compañeros.

- ¿Hoy (por el domingo) cambiaron táctica para asegurar la carrera?



- Con Adrián (Richeze) habíamos hecho mucho esfuerzo en la fuga y como con nosotros estaba Gerardo (Tivani) que nos podía embalar y ganarnos, decidimos esperar al grupo, rodar los últimos 15 kilómetros y recuperar energías para el embalaje. Por suerte todo salió bien.



-¿Y ahora qué viene?



- El primer objetivo es ganar el campeonato. Después iremos viendo la manera en que se dan las cosas y nos plantearemos metas diferentes.



- ¿Cuáles son esas metas?



- La Agrupación tiene un equipo muy sólido que en cada carrera a la que vaya será protagonista. A nosotros nos queda aún la Vuelta al Uruguay y luego el Campeonato Argentino.



- ¿Tu pico de rendimiento lo tendrás en Uruguay?



- Vamos viendo. Con Roberto (Richeze, entrenador) vamos regulando para llegar con fuerzas a las distintas carreras. Es verdad que habrá varias exigencias muy seguidas, porque después de Uruguay viene el Argentino en Santiago del Estero y ahí nomás en dos o tres días dos carreras en el Norte (NR: una de ellas es la Clásica 1ro de Mayo en Salta) por lo que el trabajo semanal varía según como se sienta cada corredor.



- En Uruguay hay muchas etapas al sprint, pero la carrera la ganan los contrarrelojistas.



- Es verdad, las crono son largas, por lo que se suelen sacar diferencias que definen la prueba.



- A vos te sale bien la crono, pero no eres un especialista. ¿La estás preparando?



- Si, dos veces por semana salimos con las bicicletas contrarreloj. Hacer un buen papel en Uruguay es muy importante porque nos dará puntos para el ranking americano. Es cierto que no soy un especialista, pero cuando la preparé obtuve resultados.



- ¿Después de estos cuatro triunfos te sentís campeón?



- No, todavía no. Falta una carrera y falta todo. Además tanto Laureano (Rosas), como Nico (Naranjo) lucharán por sus chances. Como se dice: carreras son carreras y hasta que no terminen nada está dicho. Hay que entrenar para llegar bien.