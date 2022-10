El fanatismo de los hinchas no tiene fronteras. Boca Juniors reciente campeón llegó a San Juan y los hinchas que esperaron por la llegada del plantel tuvieron premio. Es que la pasión que sienten por el club de sus amores despierta el fervor que va mucho más allá de la razón.

Florencia Tello, una chica de 25 años, llegó desde Chimbas junto a su hermana, sus sobrinos y sus amigos del barrio. La joven prometió que si lograba una firma de algún futbolista se la tatuaría y finalmente lo cumplió. Cuando los jugadores se acercaron al vallado la mayoría accedía a las fotos pero la chica se acercó y quien la escuchó fue Javier García. El arquero, que justo antes de emprender viaje a San Juan renovó su contrato con el Xeneize hasta diciembrede 2023, se acercó y le firmó el brazo para que la chica pueda cumplir con lo prometido.

"Estoy feliz. Cualquier jugador que me firmara me lo iba a tatuar, asi que de acá me voy directo a tatuarme", sostuvo la chica que abandonó su trabajo para llegar temprano al hotel donde se hospedó el plantel que dirige Hugo Ibarra: "Si me despiden de mi trabajo no me importa porque yo amo a Boca y soy capaz de cualquier cosa", manifestó.

LA FIRMA MÁS ESPERADA

Agustín Castro es otro hincha de Boca que llegó desde Rawson para estar desde temprano en las cercanías del hotel capitalino para aguardar la llegada del club de sus amores. El chico estuvo cerca del vallado y logró que el futbolista del momento, Agustín Rossi, le firme la camiseta y también la funda del celular. "Agustín es mi ídolo, el mejor arquero que podemos tener", contó. El chico no logró conseguir entradas pero aseguró que "de alguna manera voy a estar".