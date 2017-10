Día clave. Se confirmará quiénes se les sumarán al ya clasificado Brasil.

La última jornada de unas Eliminatorias Sudamericanas en las que, hasta el día de hoy, sólo Ecuador, Bolivia y Venezuela son los únicos que no tienen chances de viajar a Rusia. Todos los cruces serán decisivos, algunos sueñan con el triunfo que los clasifique, mientras que otros tendrán un ojo en su partido y el otro en el ajeno.



La fecha 18, además de Ecuador-Argentina, tendrá Brasil-Chile (foto), Perú-Colombia, Paraguay-Venezuela y Uruguay-Bolivia, todos desde las 20,30.



Los trasandinos necesitan vencer al poderoso conjunto de Tite para clasificar sin pensar en los demás resultados.



Los incaicos recibirán al elenco de Pekerman. Ambas selecciones deben conseguir los 3 puntos para no quedarse afuera.



Paraguay tendrá que superar a Venezuela y esperar resultados beneficiosos en los demás partidos. Y Uruguay, que ya se aseguró un lugar en el repechaje, deberá ganar de local si no quiere depender de otros resultados para clasificarse directamente.