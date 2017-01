El defensor de River, Jonatan Maidana, aseguró que es una ‘suerte‘ que el entrenador Marcelo Gallardo haya decidido seguir un año más al frente del equipo.



‘Cuando Marcelo habla, transmite que puede darle cosas al club, más allá del respaldo por los títulos.



Lo importante es que quiere seguir compitiendo y demostrando, tiene en mente eso. El día que quiera competir en otros lados lo hará, por suerte lo seguimos teniendo acá‘, dijo Maidana en una nota con el sitio oficial de River.



Maidana, quien lleva seis años en el club de Núñez y es uno de los jugadores clave en el equipo del ‘Muñeco‘, manifestó que River ‘es un club especial para mí, mantenerse tanto es difícil‘.

‘Constantemente tenés que estar a la orden.



Estoy agradecido porque todavía me siguen dando la posibilidad de jugar. Marcelo me brinda respaldo‘, destacó.



El defensor explicó que no tiene en mente cambiar de equipo. ‘Estoy cómodo acá, me tratan muy bien. Disfruto el día a día. No sé qué puede pasar mañana, pero no me desespera irme‘, declaró.