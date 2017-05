Desde la cuna. Héctor Ruarte festejó junto a sus dos pequeños, Juan Ignacio y Benjamín de 5 y 6 años. “Nacieron siendo hinchas” comentó orgulloso el papá.

Eufóricos. Cerca de trescientos hinchas se dieron cita en Plaza 25 para festejar. Cantaron hasta cansarse y hasta dieron la vuelta. No se registraron incidentes de ningún tipo.

En familia. Si bien muchos llegaron junto a sus amigos, se pudieron notar muchas familias con pequeños. Todo valió para festejar el triunfo en el Superclásico.



No fue un campeonato, pero es un Superclásico y ese simple hecho ameritaba a festejarlo como tal. A pesar de ese condimento especial que representa ganarle a Boca y mucho más en su cancha, los hinchas “millonarios” sanjuaninos festejaron lo justo y necesario en el microcentro sanjuanino. Cerca de 300 fanáticos se dieron cita en Plaza 25 para celebrar el triunfo y cantar contra el clásico rival con una sola dedicatoria. Es que el hecho que Boca no esté jugando ningún certamen internacional fue el motivo principal en las cargadas contra el Xeneize. “No juegan la Copa, no nos ganan y encima no van a salir campeón”, contó eufórico Héctor Ruarte, que llegó con sus dos pequeños a festejar el enorme triunfo.



Con cánticos y con amplio arsenal de pirotecnia, los millonarios sanjuaninos festejaron en la plaza central, que contó con un gran operativo policial para que los hinchas no se dirigieran a la fuente. “El que no salta es un bostero...” gritaron hasta el cansancio e incluso dieron la vuelta a la plaza dandole al centro sanjuanino un bullicio inusual para una noche de domingo.