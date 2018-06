En las horas previas al partido clave entre Argentina y Nigeria, referentes del fútbol local se animaron a dar un resultado y analizar la realidad de la Selección. Todos coincidieron en el optimismo y adelantaron un triunfo: 2 a 0.

Diario de Cuyo les realizó las siguientes preguntas:

1) Un resultado para el partido de hoy

2) ¿Está bien el ingreso de Armani en lugar de Caballero?

3) ¿Le parece bien que juegue "la vieja guardia"?

4) ¿Está de acuerdo con que Sampaoli siga siendo el DT?

Alfredo Luto Molina, exjugador



1) Tengo mucha fe, creo que hoy ganamos 2 a 0.

2) Estoy de acuerdo con que ataje Armani, sobre todo para cuidar a Caballero quien anímicamente no debe estar bien.

3) El equipo que jugará hoy me parece ideal, el único cambio que haría sería Pavón por Benegas. Tengo fe, creo que los jugadores sacarán a relucir su amor propio.

4) Sampaoli debe terminar el mundial, después la AFA deberá reunirse y ver qué pasará.

Víctor Hugo Cabello, técnico

1) Ganamos 2 a 0. Creo que Gonzalo Higuaín hará un gran papel.

2) Franco Armani debería haber estado desde el arranque, hizo un muy buen papel en el campeonato.

3) Estoy de acuerdo con el equipo que jugará hoy. Tienen que jugar los históricos porque saben que es su último mundial y eso los hará salir a todo o nada.

4) Hubiera sido un error sacar a Sampaoli. Tiene que terminar y después se verá.

Emanuel Guirado, arquero



1) Gana, creo que gana. Ojalá sea un 2 a 0 para que estemos tranquilos.



2) Estoy de acuerdo que sea Armani. Le dio dos partidos a Caballero y tal vez psicológicamente no estaba para atajar hoy.



3) Los jugadores de la vieja guardia deben dar la cara, más en estos momentos. Los chicos han rendido bien.



4) Sampaoli tenía que seguir, no se puede cambiar al medio de un campeonato del mundo. Después será momento de sacar conclusiones y tomar decisiones.

Alberto Platero – Presidente de la Liga Sanjuanina

1) Como buen futbolero digo que sí, va a ganar. Puede ser con un 2 a 0. Yo tengo el deseo de que clasifiquen.

2) Estoy totalmente de acuerdo con el cambio de arquero. Fui uno de los primeros que dije que Armani tenía que ser convocado y debía atajar. No me convencía esa historia de que Caballero es bueno porque sabe usar los pies, a veces es bueno jugar con los pies, pero un arquero tiene que atajar.

3) No queda otra, tienen que salir los históricos. Ya está, es esta y listo. Creo que lo del banderazo de los argentinos ayer en Rusia fue importante, si a los jugadores no los conmueve eso, no sé qué puede conmoverlos.

4) Me parece bien que se haya mantenido al director técnico por una cuestión de respeto. Tiene que seguir y terminar lo que empezó, le vaya bien o mal.

Mariano Petinato Núñez, exjugador



1) Gana 2 a 0. Tenemos que pasar esta y después vemos. Lo mejor para el futuro.



2) Yo hubiera mantenido a Caballero en el arco. No creo que por un error haya que condenarlo.



3) Está bien que jueguen los de la vieja guardia. Nos metieron ahí, que nos saquen de ahí.

4) Hay que morir con Sampaoli.