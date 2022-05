Ya no tiene la espalda XXL de su época de arquero, pero igual su figura impone presencia. No solo por los 189 centímetros de altura, sino por el curriculum que forjó y esa personalidad que siempre lo destacó donde estuvo. Primero como arquero, siendo campeón Mundial en 'México 1986', y luego ya afuera de la cancha como entrenador. En ese rol llegó a Desamparados ayer por la mañana y fue presentado al plantel que dirigirá luego del partido de esta noche contra Cipolletti, en cancha de Trinidad. En el césped del estadio del León tuvo su primer contacto con el mundo puyutano Luis Alberto Islas. A sus 56 años dejó en claro en el primer cara a cara con el plantel que viene a "trabajar, trabajar y trabajar..." y "levantar a Desamparados como marca su historia".

Islas, cuyo último equipo que dirigió fue Sol de Mayo la temporada pasada en el Federal A, charló diez minutos con sus futuros dirigidos y algo similar con parte de la dirigencia que encabeza Juan Valiente. Justamente un viaje del presidente de Desamparados hace diez días a Capital Federal resultó fundamental en que el ex ayudante de campo de Diego Maradona se decidiera por venir a San Juan. Y ante la pregunta de ¿en qué momento de su carrera como DT lo encuentra Desamparados?, marcó la cancha: "El desafío es hoy. La vida es hoy. Como le dije recién a los jugadores: lo que pasó, pasó, bien o mal, pero pasó. Vengo para construir, para hacer de ahora en adelante. Y vengo a trabajar, trabajar y trabajar. Todo para que Desamparados se ubique donde debe", destacó Islas, quien con un ejemplo propio marcó su ADN de vida: "Yo arranqué a los 15 años en Chacarita, de ahí debuté en la selección con 17 años y vino todo lo demás que todos saben. Es muy lindo mirar para atrás y ver lo que uno hizo, pero es justamente eso: mirar el pasado, lo hecho. Repito, yo vengo a Desamparados a construir una historia. A hacer que el equipo tenga otra impronta y para eso ya estoy acá. Me mandaron los pasajes y ya estoy acá en San Juan trabajando como me gusta".

Luis Alberto marcó que pretende un equipo corto y con mucha intensidad, algo que no observó en los videos que miró de esta temporada donde el víbora está a un punto de la zona de descenso. "Si las cosas estuvieran bien, yo no estaría acá. Si me buscaron es para mejorar lo hecho antes", sintetizó.

Su equipo. Islas junto al cuerpo técnico que lo secundará: Darío Gómez, Emanuel Guirado, Juan Corzo y Fabián González.

Activo en todo momento y con un look más que deportivo con joggin gris, Islas fue saludando uno a uno a sus futuros lateros como son Emanuel Guirado y Juan Corzo, a quienes tendrá en su cuerpo técnico. Justamente con ambos tuvo una charla en el club por la tarde para interiorizarse aún más del plantel y el club. El vínculo es hasta el próximo año e Islas apunta alto: "La historia de Desamparados marca que debe estar más arriba en la tabla. No tengo dudas que hay material como para hacer ese cambio y vamos a darle todo de nuestra parte de los jugadores para llevarlos más arriba. He visto con lo que contamos y tengo mucha confianza en que lo lograremos entre todos", añadió.

Islas se hará cargo del plantel luego del encuentro de esta noche. En el horizonte hay un tema que el técnico sabe deberá amoldarse: jugar de local afuera del Serpentario, que recién estaría disponible para fines de julio o agosto por los trabajos en el riego que se está haciendo. "No es lo ideal, pero debemos adaptarnos y listo. Ahora nos toca acá en Trinidad y quizá también juguemos en el Bicentenario, pero cuanto antes podamos estar en nuestra cancha, mucho mejor", describió.

Llegó Islas y se puso manos a la obra. Será su tercera experiencia como DT tras su debut en Sol de América en Paraguay y Sol de Mayo de Viedma. Y en Puyuta buscará que salga, justamente, el Astro Rey. Ya metió primera...

En trinidad, 21.30h

El Puyutano, para resurgir

Luego del 0-4 ante Villa Mitre en Bahía Blanca, Desamparados vive días agitados. Ya llegó al club Luis Islas y hoy será el momento de tratar de encontrar oxigeno en la tabla de posiciones donde se encuentra a un punto de la zona de descenso.

Desde las 21.30 horas, en cancha de Trinidad (Gabriel Araujo, de árbitro), y en el último partido que dirigirá Emanuel Guirado, el víbora recibirá a Cipolletti, de Río Negro. Los once para esta noche serán: Mingalia; Ceballos, Pfund, Callejas, Puñet; Jofré, Décimo, Quiroga; Garrido; Rodríguez, Dilelo.