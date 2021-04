Luego del conflicto que se generó en Jáchal por la inclusión de jugadores, la Federación de Básquet de San Juan dispuso reprogramar la gran final para este jueves a las 21:30 en la cancha de Inca Huasi.

Sin embargo, el club norteño aseguró que "estamos pidiendo la descalificación de nuestro equipo. Incumplimos el reglamento y no es justo que lleguemos a jugar una final cuando no nos corresponde. Además deberíamos jugar con la U17 y U19, quienes también están disputando la fase clasificatoria de su categoría, lo que sería sobre exigirlos para disputar un partido que no es de su categoría. Y además reconocemos que estuvimos en incumplimiento. Las cosas deben hacerse como corresponde. Si bien la Federación no nos informó quienes estaban inhabilitados y nosotros desconocíamos la regla, ya que es nueva, por eso pedimos nuestra descalificación del torneo. Comenzaremos el próximo torneo ya en conocimiento y cumplimiento de esta regla".

A horas de que se disputara el partido, previsto para la noche de este miércoles, había surgido un conflicto porque el equipo norteño no quería viajar hasta el Gran San Juan debido a que un artículo del reglamento le impide contar con cuatro jugadores, es decir, la columna vertebral con la que afronta el Torneo Federal y con la que jugó algunos partidos de este Torneo Iniciación pero no los suficientes según las reglas.

Es decir, quería cumplir el reglamento pero a la vez, no competir sin esos jugadores, algo poco viable. Es más, solicitaron que la Universidad Nacional de San Juan, el rival al que vencieron en semifinales, sea el equipo que enfrente a Inca Huasi en la definición.

Entonces, al no poder contar con esos jugadores, debía recurrir a los juveniles, que encima tenían una reprogramación en U17 y U19 para hoy. Por eso, la Federación cambió la fecha y la gran final de Primera será mañana.

Jáchal envió su decisión a la Federación de Básquet y los dirigentes respondieron que el objetivo era tratar de que el partido se juegue y hasta le dieron la posibilidad de reprogramar el encuentro para una fecha que les siente bien a los dos finalistas.

Ante la negación del Expreso del Norte para enfrentar al Ñokaico, fuentes de la Federación de Básquet dijeron a DIARIO DE CUYO que “en febrero pasado se reflotó la discusión por la inclusión de los jugadores rentados y profesionales, sobre si afrontaban el torneo local con los jugadores del Federal o no. Entre todos los dirigentes, excepto los de Jáchal porque hace mucho que no asisten a las reuniones, se aprobó un ítem en el reglamento”.

Ese apartado dice lo siguiente: se establece que para jugar la instancia de Cuartos de Final, Semifinal y Final de las Categorías Primera de los Niveles 1, 2 y 3, todos los jugadores deberán acreditar una participación de al menos 5 (cinco) juegos en la Fase Regular (torneos de 7 fechas) y/o del 70% de participación en la fase clasificatoria, con inclusión en la Plantilla de 12 jugadores e ingreso a cancha. En caso de que algún jugador sufra alguna lesión, debe cargarse la misma en el sistema Gesdeportiva y aportar el alta correspondiente para su habilitación.

En el caso de Jáchal, los jugadores Marcelo Piuma, Jhonatan Thorp, Ismael Sarruf y Sebastián Perusia, sólo estuvieron en tres partidos de la fase regular, por lo que no cumplen el requisito para poder disputar play offs (aunque ya jugaron otras instancias) y, por ende, la final.

“Inca Huasi hizo un planteo sobre la inclusión de estos jugadores y hasta nos pareció inoportuno que Jáchal no participe con los jugadores que se ganaron ese derecho de estar en la final, por eso hasta les dimos la posibilidad de reprogramar el encuentro”, aseguraron desde la Federación.

Finalmente, la Federación emitió un comunicado y el encuentro fue reprogramado para mañana a las 21:30. En caso de que Jáchal decida no jugar, Inca Huasi será campeón en el “escritorio”.