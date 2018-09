Con chances. Flaqué anduvo bien y hoy largará en la 6ta colocación.





Finalizó la jornada sabatina por la 9na fecha en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde Fabián Flaqué con Fiat #1 del Equipos Octanos, clasificó en 6to lugar y ocupará la tercera fila de largada en la final de hoy que comparten con la Top Race Junior.



Lo primeros lugares en la largada los ocuparán: Gonzalo Perlo, José Manuel Sapag, Gastón Crusitta, Tomás González, Stefano Di Palma y Fabián Flaqué.



"El auto anda bien, mucho mejor en piso seco. Para mañana (por hoy) tenemos pronóstico de lluvia, pero ojalá no llueva, así no se complica", comentó Fabián.



Los cambios que se le practicaron al auto en su puesta a punto dieron resultado y el sanjuanino sintió la mejora en la pista, pero ese trabajo se hizo sobre la presunción de piso seco. Igual hay otra variable a tener en cuenta que no ha sucedido en ninguna fecha del calendario 2018.



El piloto sanjuanino largará la final a las 10.10 con televisación en vivo por TyC Sports.