Fabián Flaqué, el piloto sanjuanino de mayor trayectoria, abandonó por un inconveniente mecánico. Ariel Persia, a su vez, ganó en TR Junior.

La suerte de los pilotos sanjuaninos en la nueva fecha del Top Race Series disputada en el autódromo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, fue dispar. Es que Fabián Flaqué, el piloto de mayor trayectoria, enfrentó un inconveniente mecánico que lo obligó a abandonar apenas empezó la carrera. En contrapartida la actuación de los otros dos sanjuaninos resultó por demás positiva. Es que Gabriel Da Rold logró subirse al podio conquistando el tercer puesto de la prueba, en tanto Fabrizio Persia terminó cuarto. La prueba en esta categoría la ganó Tomás González siendo escoltado por Franco Morillo.



Lo mejor de los pilotos sanjuaninos estuvo a cargo de Ariel Persia, quien tras notable producción se quedó con la prueba en la categoría TR Junior. El sanjuanino aventajó a Bernardo Ortega (segundo) y Adrián Tracogna (tercero), quienes completaron el podio.



Luego del final de la jornada en Termas, el sanjuanino Fabián Flaqué dijo: "La verdad que estoy muy molesto porque no esperaba una rotura que no me posibilitara pelear por la carrera. A poco de largar, antes de entrar en la recta, algo se rompió y me tiré al costado. Es algo en la transmisión, que puede ser la caja o el diferencial", aclaró el ex campeón de la categoría, que venía de hacer podio en la fecha pasada en San Juan y buscaba seguir sumando en el campeonato.



Por último, en la categoría superior del Top Race, la victoria fue de Franco Girolami, quien fue escoltado por Matías Rossi y Mariano Altuna. Ahora Girolami es el líder del Campeonato.