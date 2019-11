En el día a día de estos Juegos Binacionales de Integración Andina – San Juan 2019 se encuentran muchas historias. Florencia Sánchez es una atleta sanjuanina que llegó a esta contienda después de haberse iniciado hace poco tiempo en el atletismo en una competencia provincial que reúne a todos los estudiantes de los recintos educativos públicos y privados.

“Diariamente, yo hago hockey sobre césped y hace unos meses, a principio de año, una profesora de mi colegio se comunicó conmigo y me invitó a participar de los Juegos Intercolegiales de San Juan. Me inscribí en atletismo en la etapa departamental -Rivadavia-, fui pasando de fases, llegué a la etapa provincial, terminé primera y otros profesores de la federación local me contactaron para seguir compitiendo y acá estoy, corriendo en los primeros Binacionales. Hice una preparación de cuatro semanas y la idea es seguir trabajando para competir aún mejor en los próximos”, explicó la flamante protagonista.

La joen, que corre en 200 metros llanos, asegura estar disfrutando de este evento deportivo y disfrutando a más no poder de la nueva obra: “La verdad que la pista está buenísima, todos la estamos disfrutando un montón, y más en estos Binacionales. Estamos haciendo amigos nuevos y aprendiendo más sobre este deporte”.

Ante la consulta sobre cómo está experimentando los Binacionales, Sánchez mencionó que desde que fue citada ha pasado por momentos de nervios, pero también de felicidad. Además, hizo hincapié en que ella no se dedicaba a este deporte y que de aquí en más continuará su vida deportiva desdoblaba en el hockey sobre césped y el atletismo.

La sanjuanina continuó con su relato y dijo: “Esta ha sido una experiencia muy linda. Les recomiendo a todos que se inicien en este deporte, o en otro, pero que se animen y hagan el camino”. En el final, Sánchez destacó que el deporte da muchas satisfacciones y beneficios a la persona.