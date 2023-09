El español Carlos Sainz Jr (Ferrari) marcó hoy el mejor tiempo durante la segunda sesión libre del Gran Premio de Singapur, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula 1 que se desarrollará en el circuito urbano de Marina Bay.



El piloto español superó a su compañero, el francés Charles Leclerc, que había logrado el mejor tiempo en la primera manga, por sólo 18 milésimas.



Si bien se trata de pruebas preliminares que no tienen incidencia dentro de lo que será la clasificación del sábado, el buen andar de las Ferrari, siguiendo las pautas de un exigente circuito, marca el buen momento de la escudería italiana que busca darle batalla a los Red Bull.



Luego se ubicaron, el británico George Russell (Mercedes), quien completó el podio de esta última sesión, por delante del español Fernando Alonso (Aston Martin) y de Lewis Hamilton (Mercedes), quien cerró las pruebas en la quinta posición.



Los Red Bull del mexicano Sergio Pérez, vencedor el año pasado en Singapur, y del líder indiscutible y bicampeón, Max Verstappen, fueron séptimo y octavo, respectivamente.



El piloto neerlandés no se sintió cómodo en ningún momento en esta tanda de ensayos libres y su Red Bull no estuvo cerca de los primeros puestos, detalle poco habitual en la temporada 2023.



"He tenido muchos problemas con el equilibrio del coche. Hemos probado muchas cosas. Algunas funcionaron, otras no, pero nunca conseguimos equilibrar el coche. Así que hay muchas cosas que resolver", dijo el vigente campeón tras los ensayos.



Por otra parte, al contrario de lo ocurrido en la primera sesión, donde la presencia de lagartos en la pista complicaron el normal desarrollo de la actividad, la segunda jornada no contó con ningún contratiempo extra.



El sábado está pautada la tercera y última sesión de ensayos (6:30 de Argentina) antes de la clasificación oficial a las 10:00.



- Segunda sesión de libres:



Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:32.120 (26 vueltas)



Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:32.138 (27)



George Russell (GBR/Mercedes) 1:32.355 (25)



Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:32.478 (25)



Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:32.585 (23)



Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:32.711 (23)



Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:32.812 (23)



Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:32.852 (23)



Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:33.017 (25)



Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:33.105 (24)



Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:33.139 (22)



Liam Lawson (NZL/AlphaTauri-Red Bull) 1:33.285 (27)



Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:33.361 (25)



Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:33.390 (25)



Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:33.461 (23)



Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:33.477 (27)



Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:33.575 (25)



Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:33.824 (24)



Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 1:34.327 (28)



Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:35.558 (5)