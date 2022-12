El director de la escudería Mercedes, Tobías "Toto" Wolff, admitió que "será muy difícil tener un camino de desarrollo más veloz que Red Bull y Ferrari" en la próxima temporada de la Fórmula 1, que por primera vez tendrá un calendario con 24 carreras.



"Siempre veo el vaso medio lleno. En realidad, para ser lógicos, Red Bull fue muy dominante durante la temporada 2022, de lo contrario no habría ganado 17 carreras", analizó Wolff sobre la ultima temporada de la máxima categoría del automovilismo internacional.



El directivo del equipo alemán expresó su confianza "en la organización" de la escudería Mercedes y aclaró que, "fundamentalmente, no se trata de una falta de carga aerodinámica, sino de un problema en hacerla funcionar en el auto", indicó la agencia italiana Ansa.



"Nuestros valores internos se enfocan en la responsabilidad y en no responsabilizar a nadie en particular. Por eso, creo que el año próximo seremos más fuertes", analizó Wolff sobre la temporada 2023.



"Claro que nada está descontado, esperamos ganar las carreras por mérito y luchar por el campeonato", dijo el directivo de Mercedes, que completó el podio en el torneo de Constructores y de Equipos.



Asimismo, los pilotos británicos del equipo alemán, el séxtuple campeón Lewis Hamilton y George Russell, finalizaron en el sexto y cuarto puesto del Mundial de conductores, respectivamente.