Décimo. Tobías Martínez lidió con un auto que tuvo problemas con la potencia del motor. Igual, sumó puntos y se ubica 10mo en el campeonato.

El piloto sanjuanino Tobías Martínez se adjudicó ayer la 10ma colocación en la final dominguera de la Fórmula 2.0, que se presentó en el autódromo de Oberá, por la sexta fecha del campeonato. Sin embargo, se mostró inconforme con el resultado y especialmente con el rendimiento de su auto. El vencedor, en tanto, fue Esteban Fernández.



El sábado había clasificado 11mo, pero al no llegar al 10mo lugar no pudo beneficiarse con la inversión de la grilla. El auto presentaba algunos inconvenientes que no pudieron resolverse, principalmente en la potencia del motor, que en esta fecha fueron por sorteo.



"Desde un primer momento veníamos mal con el auto, la verdad que no teníamos un buen rendimiento ni con el auto y ni con el motor y debemos arreglar esto para la carrera que viene", apuntó.



Además, el circuito no le cayó bien a Tobías. "Hay una sola huella y se hizo muy difícil el sobrepaso", dijo en referencia a lo sucio de la pista. También el tipo de trazado y la extensión jugó una mala pasada. De todos modos se logró meter entre los mejores 10 pilotos en pista y sumar 6 puntos para el campeonato.