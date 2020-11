Luego del mediodía, todo el país y el mundo se revolucionó con la muerte de Diego Maradona. Muchas figuras del deporte se sumaron a despedirlo a través de las redes sociales o en los medios de comunicación que estaban informando la triste noticia. En San Juan, el reconocido hockista Jorge "Fredy" Luz contó que se mostró incrédulo al recibir un mensaje sobre la muerte del Diez pero luego de caer en la realidad, se detuvo un momento para recordar los dos episodios que tuvo en la vida fente al astro del fútbol.

En el '84, el deportista sanjuanino cargaba en su curriculum con un título mundial obtenido en Novara que le permitió ser reconocido por Maradona. Según Fredy, en la víspera de Navidad, Aerolíneas reprogramó un vuelo desde Roma a Argentina y en ese contexto pudo tenerlo cara a cara a Diego.

El doctor Rubén Oliva, parte del cuerpo técnico de Menotti, había atendido a algunos jugadores de la Selección Argentina de hockey sobre patines y fue el nexo para que Fredy Luz y Maradona estrecharan sus manos.

"Al reprogramar el vuelo, todos fuimos a un hotel de 5 estrellas y esperábamos ver a Maradona pero justamente por ser él, nos enteramos que Aerolíneas le había llamado con anticipación para que no saliera de Nápoles y que al día siguiente lo iban a ir a buscar para que tomara el vuelo. Así de importante era él", recordó con emoción.

Luz explicó que una vez en el avión, el doctor Oliva le prometió presentarle a "Diego" y que verlo fue histórico. "Oliva le dijo a Maradona que era campeón del mundo en hockey sobre patines y él me felicitó porque había visto nuestra foto que había salido en la tapa de El Gráfico porque justo ese día había una nota suya", expresó.

"Esto fue antes del Mundial del '86 y ya generaba muchísimo. En Italia, es un ídolo indiscutible. Maradona hacía de todo por su camiseta mientras estaba en una cancha y girando la pelota", sentenció.

El mundialista dijo que fue un orgullo conocerlo y recordó que en el '85 cruzó un saludo nuevamente. "Se rumoreaba que Maradona había ido a entrenar a un pueblo de Milán y fui con un amigo hasta allí. Me quedé detrás del alambrado y cuando se acercó a saludar a la gente, me animé a llamarlo", rememoró.

Maradona se volteó y Luz le hizo acordar que era jugador de hockey, campeón del mundo. "Él me dijo que se acordaba, sonrió y me saludó. Mi amigo no podía creer lo que había pasado", sostuvo entre risas.

En el '91, cuando Fredy Luz se retira de la actividad deportiva, un periodista de diario La Nación contó su historia y lo tildó "el Maradona del hockey sobre patines". "Que me compararan con él, en lo deportivo, fue un honor", destacó el sanjuanino.