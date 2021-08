Ilusionado con poder aportarle a Desamparados toda la experiencia adquirida en sus 23 años como entrenador, Marcelo Fuentes puso primera ayer al frente del plantel de Sportivo que afronta el Federal "A" en el que está en zona de clasificación. El flamante técnico dirigió ayer su primera práctica pensando en el encuentro ante Camioneros este domingo y después del entrenamiento habló de sus objetivos en Puyuta, si bien dijo que su impronta comenzará a notarse en semanas, se mostró confiado con el plantel que encontró.

"Me da felicidad que me haya contratado un equipo que está en zona de clasificación. Normalmente te contratan los equipos cuando están en el fondo, la verdad que me siento un afortunado. Este es un club que está bien, está el plantel al día y eso es raro, porque en estos años de pandemia todo está complicado. El club está muy ordenado, tiene muy bien asistido a los jugadores y en lo futbolístico me gusta mucho el plantel que tiene", comentó. Es que Desamparados a pesar de la última goleada sufrida ante Juventud Unida, continúa sexto entre los ocho equipos que estarían clasificando por los dos ascensos.

A sus 61 años, el técnico bonaerense lleva 23 años ejerciendo como DT en el fútbol argentino. Conocedor de la categoría a la perfección y con último paso por Juventud Unida de San Luis, Fuentes dijo que el objetivo principal será encontrar una regularidad. "Vengo viendo todos los partidos e insisto que tiene muy buen plantel. Lo que le pasa a muchos planteles es que les cuesta conseguir la regularidad y creo que le ha pasado a varios equipos de la categoría. El más regular desde el inicio fue Juventud Unida, porque a Olimpo le costó y se acomodó, a Villa Mitre también, había una potencialidad muy marcada de Cipolletti y por ahí en algún partido también le costó. La regularidad es un gran punto que tenemos que trabajar", manifestó.

Ayer en la cancha auxiliar del Bicentenario, Fuentes tuvo su primer contacto con el plantel. Después de la presentación, charló con cada uno de los jugadores. Ya conocía a Lucas Márquez por haberlo dirigido en Patronato y a Pablo Jofré, en Brown de Madryn. Después sí, realizó algunos minutos de fútbol haciendo mucho hincapié en lo táctico. En esos minutos, paró un esquema 4-3-3, pero después el entrenador confirmó que su impronta no se notará en lo inmediato. "Vamos a necesitar un par de semanas de trabajo. Vamos a tratar de ser un equipo equilibrado, sin dejar de pensar en atacar. Hoy intentamos un 4-3-3, con Garrido y Peca que son jugadores de ataque, y con Tapia y Paz por afuera que son muy picantes, la idea es que también puedan participar ellos y que compensemos para atrás, que nos den una mano", especificó y siguió: "Yo miro la individualidad de los jugadores, después lo que busco es darle mi impronta, lo que sí me sorprendieron algunos chicos que ya me habían dicho que tenían condiciones. Me impactaron para bien", manifestó.

Fuentes debutó como DT en el "98. Dirigió 18 equipos en Federal A y B Nacional y logró dos ascensos.

Teniendo en cuenta que Desamparados perdió muchos encuentros sobre la hora, Fuentes analizó: "Hay que trabajar, la regularidad es amplia, porque no solo perdió muchos puntos en los últimos minutos sino que también hubo partidos que a los 2 minutos te meten un gol y eso juega en la psiquis del jugador, pero cuando uno tiene argumentos y está convencido de lo que hace, ese resultado 1 a 0 uno lo puede revertir e ir para delante".

¿Cuál será el objetivo al frente de Sportivo? Fuentes fue claro: "Vine en un momento en que el equipo está clasificado y aspiro a quedar ahí o ir para arriba. Queda mucho por recorrer todavía", comentó.

Tapia se lesionó pero hubo buenas noticias

La primera práctica de Desamparados con Marcelo Fuentes al frente del plantel se dividió entre buenas y malas noticias. Es que Ricardo Tapia se lesionó mientras estaban haciendo fútbol. El tucumano si bien recién hoy se realizará los estudios correspondientes, habría sufrido un desgarro en el posterior derecho. En tanto que entre las buenas noticias, ayer se conoció la reducción de la pena que habían sufrido Julio Cáceres, Mateo Rodríguez y Santiago Tello tras el partido ante Sansinena. Desamparados apeló y finalmente el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal dio cuenta y bajó la sanción de cuatro fechas a solo dos partidos. De esta manera, los tres jugadores cumplirán la sanción este domingo y la fecha próxima, cuando Sportivo visite a Huracán Las Heras, los tres podrán ser tenidos en cuenta por el entrenador. Hoy, Sportivo entrenará y mañana repetirá por la mañana. Allí Fuentes terminará de resolver la formación que recibirá a Camioneros este domingo a las 15 en un encuentro que se disputará en el Serpentario, después de dos fechas jugando en el Bicentenario.