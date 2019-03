Desde la derrota con San Jorge en Tucumán, que lo dejó afuera del Pentagonal final del Torneo Federal A, en Sportivo Desamparados se vivieron horas convulsionadas y por eso el presidente, el entrenador y los referentes del plantel brindaron una conferencia de prensa este miércoles en las instalaciones del club.

"Después de perder con San Jorge, el técnico (Víctor Hugo Andrada) pensaba que él era el fusible que no andaba bien. Por eso nos reunimos con la comisión directiva y en la noche con los jugadores", expresó Juan Valiente, quien agregó que "tuvimos un mano a mano y detectamos el problema. Ellos argumentaron que el inconveniente es estrictamente anímico, una perdida de confianza. Tenemos la tranquilidad que tenemos la punta del hilo para poder trabajar y llegamos a la conclusión entre todos que lo mejor era la continuidad del DT. Víctor se siente capacitado para sacar esto adelante y los jugadores también estan capacitados para esto".



En el mismo sentido, el máximo dirigente puyutano dijo que "acá no hay problemas de plata, estan al día y tienen el apoyo incondicional. Hay jugadores a los que se les debía dos meses de sueldo y se brindaron al máximo como debe ser, hay otros jugadores que se quedaron a jugar el torneo local el año pasado cobrando 3 mil pesos y sacaron al equipo campeón despues de 27 años".



Además, explicó que "en la pretemporada del año pasado les dije que no me gusta pagar premio fraccionado porque a lo largo del torneo se puede llegar a abonar el 70% y después se te escapa el ascenso. Después me pidieron que si clasificaban al Pentagonal querían un porcentaje pequeño (20%) de ese premio como motivación y nunca más se habló del tema premios".



Por otro lado, "Copito" Andrada manifestó que "cuando llegué a San Juan dije que yo no le quería hacer daño a Desamparados y pensé que dando un paso al costado iba a ser lo mejor. Nunca me tocó perder tres partidos seguidos y de esta manera. Hoy nos toca ser clavo y nos van a pegar duro, seguramente podremos ser martillo y vamos a pegar. Hoy empieza el turno nuevo y estamos con muchas ganas de salir adelante".

Por su parte, uno de los referentes del club como lo es Federico García, sostuvo que "la falta de confianza la perdimos nosotros al caer de local, porque quedamos muy cerca del Pentagonal si ganábamos en casa. Eso lo tenemos que mejorar rápido nosotros porque acá no hay margen de error".

Otro peso pesado del plantel que estuvo fue Carlos Fondacaro, quien aseguró que "siempre la gente habla cuando las cosas no salen bien y eso nos duele porque siempre vamos a intentar dar lo mejor. Pero ya está, ahora vamos a trabajar para sacar esto adelante".