Este lunes por la noche se programaron los encuentros de ida de Cuartos de final del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino en Primera División. Los cuatro duelos se disputarán íntegramente este miércoles con tres encuentros pactados para las 17 horas y uno programado para las 21.30 horas.

Las revanchas serán el fin de semana, donde se definirán los clasificados a semifinales.

Los cruces de ida son los siguientes:

Miércoles 8 de noviembre

Primera División

17 hs: Alianza vs San Lorenzo (Cancha Alianza)

17 hs: Juventud Zondina vs Colon Jr (Juv.Zondina)

17 hs: Marquesado vs San Martín (Marquesado)

21.30 hs: Desamparados vs Trinidad (Desamparados)

En tanto que en Cuarta División, los cruces serán todos a las 17 horas:

Trinidad vs Colon Jr (Cancha Trinidad)

Carpintería vs Peñarol (Carpintería)

Atenas vs San Martin (Atenas)

Del Bono vs Desamparados (Del Bono)