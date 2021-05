Atrás quedó el trago amargo de Güemes. En San Martín dieron vuelta la pagina y hoy será un día más que intenso para el plantel verdinegro porque temprano arrancará la última practica en suelo sanjuanino para definir la formación anti-Morón, mientras que posteriormente harán los hisopados de rigor y estando todo bien, emprenderán luego el viaje a Buenos Aires para el partido del domingo a las 15, en Morón.

En lo futbolístico, Ferrari no ha confirmado su formación pero más allá de las variantes que buscaría para tratar de volver al triunfo, la gran duda está en la posición del delantero central ya que Lucas Campana, que fue titular ante los santiagueños, arrastra una molestia física que lo ha puesto entre signos de interrogación para ir a Morón. Los nombres que naturalmente surgen son los de Ivo Costantino, que ingresó contra Güemes o bien el regreso de Ezequiel Rescaldani quien no había estado ni en el banco el domingo pasado. El que es fija y no se toca en el ataque es el sanjuanino Matías Gímenez, autor del gol Verdinegro en la fecha que pasó.

El otro sanjuanino que tuvo algunas molestias físicas que incluso lo llevaron a ser reemplazado el domingo es el defensor Francisco Alvarez, pero su evolución fue más que satisfactoria y podría estar entre los titulares. El resto, no tiene novedades en cuanto a lesiones y demás pero todo pasa por las decisiones de Ferrari que ayer trabajó en el predio Emmanuel Mas y poco trascendió de sus intenciones.

San Martín podría retocar su mediocampo, buscando ese volumen de juego que hoy lo mortifica y para eso, los nombres de Cristian Sánchez y el de Pablo Ruiz son los que se trabajan como opciones. Salvando esto, el resto iría igual con Juan Cozzani en el arco; Gonzalo Prosperi, Francisco Alvarez, Gastón Hernández y Jonas Aguirre en la defensa; en el medio, Gonzalo Berterame por la derecha, Sánchez o Ruiz por la izquierda y la dupla central Nico Pelaitay con Maximiliano González. Arriba, Matías Giménez junto a quien termine de elegir el entrenador si es que Campana queda definitivamente descartado.

San Martín ya instalado en Buenos Aires, entrenará este sábado y luego ya quedará listo a la espera de su choque contra Deportivo Morón.