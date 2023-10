El descenso de Sportivo Peñarol desde el Federal "A" estaba cantado desde antes del inicio del certamen. El pésimo manejo dirigencial con una crisis institucional terminó dejando no solo al club chimbero sin categoría, sino que San Juan perdió la única plaza que ostentaba en la tercera categoría del fútbol argentino. Será San Martín el que levante la bandera de la provincia ante los ojos de un país. El descenso del Bohemio se suma a la salida del plano de Sportivo Desamparados hace un año atrás y sumado al descenso de Unión de Villa Krause hace 5 años, por primera vez la provincia se quedó sin representantes en esa categoría.

Entre Sportivo Peñarol, Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause, como coincidencia que llevó al peor desenlace fueron los pésimos manejos dirigenciales que llevaron a perder sus respectivas plazas en el Federal "A". Esa negligencia dirigencial aferrada o mal acostumbrada a depender de los subsidios del Estado, se suma a los desgastantes y onerosos torneos mal organizados por la Asociación del Fútbol Argentino que llevan a romper las arcas de los clubes.

EL 2018, EL PRINCIPIO DEL FIN

La decadencia de San Juan en el fútbol nacional comenzó en el 2018 cuando la AFA presidida por Claudio "Chiqui" Tapia decidió anular los torneos Federal "B" y Federal "C". En ese entonces la provincia tenía a San Martín en la "B" Nacional, Unión de Villa Krause en el Federal "A" y a Desamparados, Alianza, Trinidad, Peñarol, Villa Obrera y San Martín de Rodeo en el Federal "B", en tanto en el Federal "C" (ex Torneo del Interior) que hoy vendría siendo el Regional Amateur, supo tener a Atenas, Del Bono, Arbol Verde y Colón Junior representando a la provincia.

Ese año, al anularse el Federal "B", cientos de jugadores y árbitros se quedaron sin trabajo. Si bien la categoría era amateur, las empresas locales apoyaban como sponsors a los clubes y las recaudaciones también era un buen ingreso teniendo en cuenta que los hinchas acompañaban en buen número a sus clubes. Pero no solo eso fue lo malo para San Juan, además de anularse esos torneos, Unión de Villa Krause que era el único representante en el Federal "A", perdió la categoría que ostentó casi cuatro años debido a una crisis institucional que terminó pagando con el descenso.

Es que por ese entonces el club arrastraba varios años de crisis dirigencial y debió ser intervenido por un Triunvirato Normalizador que estuvo encabezado por Daniel Peña acompañado por Fernando Romo y Cecilia Elizondo. Sin dudas eso derivó en lo netamente deportivo con cambio de entrenador (comenzó Ernesto Fullana y terminó Miguel "Torta" González, además de deudas con el plantel, entre otras cosas. Lo cierto es que desde ese año Unión disputa cada año el Regional Amateur, otro torneo desgastante que resulta demasiado caro para repartir tan poco premio.

DESAMPARADOS TOCÓ FONDO

Por su historia, Sportivo Desamparados se convirtió en los últimos años 20 años en uno de los equipos más representativos a nivel nacional en el Federal "A", disputando y siendo protagonista también el viejo y desaparecido Argentino "A" desde el 2004. El club del barrio Puyuta había recuperado la plaza en el 2016 pero en el 2022 hizo todo mal desde el ámbito dirigencial para volver a perderla.

La duda de Juan Valiente de continuar en la presidencia post pandemia resultó clave para el desenlace. La decisión tardía de continuar en la presidencia derivó en un armado del plantel en un plazo muy corto, contratando una "empresa asesora" que derivó en la llegada de jugadores que nunca estuvieron a la altura del certamen. Tres técnicos pasaron por el club pero nada pudieron hacer para evitar lo peor.

Emigrar de su cancha fue otro factor clave para el descenso. La rotura de la bomba de agua y la falta de recursos para darle solución al tema fueron determinantes para que su presidente decidiera llevar la localía al Estadio del Bicentenario. La escasez de sponsors y la dependencia del subsidio estatal sin dudas que también influyeron en la pérdida de una categoría que le duró seis años y que hoy lo tiene con la mira puesta en el Regional Amateur que arrancará dentro de un mes.

Claro con otra dirigencia que trajo nuevos aires y una nueva ilusión al barrio Patricias Sanjuaninas. Es que en pocos meses la Comisión Directiva que encabeza un conocido de la casa como Augusto Pérez Garro ya logró varias cosas basadas en un rol que parece haber sido olvidado por los dirigentes cuando debiera ser el principal: gestionar.

FINAL ANUNCIADO EN PEÑAROL

En Chimbas el descenso estaba cantado desde inicios de este año cuando comenzó el armado del plantel. La pelea dirigencial entre quienes comandaban el club terminó costándole al club chimbero lo peor. Oscar Cuevas el presidente, peleado con el resto de su comisión directiva, terminaron siendo el factor principal de la caída. En esta "guerra de egos", terminaron armándose dos planteles, hecho insólito en el fútbol argentino con dos técnicos y dos planteles entrenando a la par sin saber cuál de los dos sería el oficial. Debió intervenir el Consejo Federal de AFA con un fallo archi polémico que terminó dándole la derecha a Cuevas, casualidad o no, amigo íntimo de Claudio Tapia.

Lo cierto es que la decisión de Cuevas fue jugar el Federal con el plantel armado por Cristian Bove, técnico resistido por la parcialidad bohemia, que terminó armando el plantel que nunca le encontró la vuelta al certamen. Con solo seis partidos ganados en una treintena de encuentros que vieron pasar tres técnicos diferentes, el final era más que anunciado en Chimbas.

Si a eso se le suma la imputación por dos delitos a Cuevas que podría enfrentar una pena de 6 años de prisión, la situación se agrava mucho más. El dirigente quedó imputado bajo la figura de "administración fraudulenta" y "defraudación a través de medios informáticos", todo a raíz del escándalo desatado hace dos meses cuando al Segundo Juzgado de Instrucción ingresó una denuncia por parte de socios denunciaron la presunta malversación decasi 9 millones de pesos que habían ingresado la club a través del subsidio de la Secretaria de Deportes y que el presidente había utilizado sin la autorización de sus pares de la Comisión.

Toda el culebrón dirigencial sin dudas que afectó a lo deportivo, con un plantel que se fue reduciendo debido a la salida de jugadores que cansados por el destrato y la deuda de varios meses en sus salarios decidieron emigrar antes que el barco se hundiera.

El descenso de Peñarol que deja a la provincia por primera vez sin representantes en el plano, marca la desidia dirigencial que ya es común en el fútbol sanjuanino, con dirigentes que se mal acostumbraron al apoyo estatal, aferrándose a los subsidios emitidos por la Secretaría de Deportes para el armado de los planteles, algo que a la vista está, nunca dio resultados y que llevó a la decadencia del fútbol sanjuanino en el Federal "A".

¿ANULACIÓN DE DESCENSOS?

En Peñarol todos están ilusionados con un rumor existente hace varios meses que podría concretarse en las próximas semanas. La anulación de los descensos viene sonando y es algo que le devolvería al club chimbero una nueva oportunidad de remendar sus errores y volver a empezar. ¿Los motivos de la anulación de descensos? Nadie lo sabe pero no resultaría extraña una decisión de ese tamaño por parte de la AFA -en este caso del Consejo Federal-, si se tiene en cuenta los polémicos fallos con tinte de favoritismo que se toman desde el seno de la AFA y que ya llevaron en el primer semestre de este año a reducir la cantidad de descensos en la Primera División con el torneo ya iniciado.