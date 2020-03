El Muñeco calentó la previa de la definición de la Superliga. “Seguimos dependiendo de nosotros, estas instancias nos encantan", afirmó. Además, explicó los gestos a los hinchas, confirmó que cuidará titulares para viajar a Quito y elogió a Defensa y Justicia.

Marcelo Gallardo palpitó la definición de la Superliga, luego del empate como local frente a Defensa y Justicia. “Nosotros vamos a jugar con Atlético Tucumán. Cuando nos tuvimos que preparar para las finales con Boca, las ganamos”, afirmó en conferencia de prensa.



El Muñeco hizo hincapié en la igualdad y destacó que “no cambia absolutamente nada”. Además, agregó: “Seguimos dependiendo de nosotros y de visitantes hace mucho que no perdemos. Estos partidos nos encantan y el equipo ya dio muestras de carácter en situaciones adversas y esta no es una de ellas”.



Con respecto al pedido de aliento una vez finalizado el encuentro, Gallardo explicó que no fue un reclamo. “El hincha nos viene acompañando desde siempre y no tengo palabras de agradecimiento. Lo único que quise es decirles que confíen. Ni siquiera era necesario, porque ellos lo saben”, manifestó.



El entrenador también anticipó que “a Quito viajará un equipo diferente al que jugó hoy”. En tanto, añadió: “Hubo mucho desgaste y veremos cómo se recuperan, pero vamos a hacer descansar a muchos para el partido en Tucumán. Alguno va a tener que repetir. Estamos un poquito cortos”.



Sobre el análisis del juego, Gallardo no puso excusas. “Arrancamos bien y después del gol nos confundimos, algo raro en nosotros. En lo individual no estuvimos bien y eso afectó a lo colectivo. Remarco las buenas intenciones del rival, que vino a proponer en igualdad de condiciones”, concluyó.