En las próximas horas, River hará una presentación formal en la Conmebol para solicitar que habiliten de manera excepcional la inscripción del arquero Alan Díaz en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, debido a que sus otros cuatros guardametas anotados tienen coronavirus: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli. Por esta hora, parece muy complicado que el pedido el conjunto de Núñez prospere, por lo que Gallardo analiza el plan B: un jugador de campo bajo los tres palos.

Ante este panorama, el elegido por el Muñeco para atajar el miércoles frente a Santa Fe por la quinta fecha del Grupo D de la Libertadores es Milton Casco.

En las prácticas informales, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz son los futbolistas que muchas veces suelen calzarse los guantes. Sin embargo, el mediocampista sufrió una lesión muscular en la derrota frente a Boca y el delantero uruguayo es otro de los contagiados de COVID-19.

La postura de la Conmebol ante el pedido de River

TN Deportivo se contactó con un alto dirigente de la Conmebol que señaló que no le permitirán a River inscribir un arquero ya que eso no está aceptado en el reglamento: “La lista de buena fe de presenta antes de la zona de grupos. No se puede adicionar nada. Pasando la zona de grupos se pueden sustituir cinco futbolistas. En esta edición se hizo de 50 jugadores para evitar estos problemas. River presentó 32″.

Es necesario aclarar que el reglamento permite hacer un cambio solo si alguno de los arqueros está lesionado, cosa que no ocurre en este caso. Armani, Bologa, Lux y Petroli tienen coronavirus, por lo que no entran dentro de la reglamentación.

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, se mostró muy preocupado por la situación de la falta de arqueros aunque pidió manejarse con cautela. “Ahora lo más importante es el problema de salud. Nuestra preocupación es esa. Que no haya ningún otro caso a la mañana. Con este virus no sabés lo que puede pasar”, había señalado previo al encuentro durante una entrevista con TN.

A esta hora, las miradas caen sobre Marcelo Gallardo que fue el responsable de armar la lista de buena fe para la Copa Libertadores y decidió inscribir 32 jugadores, en lugar de 50 como se lo permitía el reglamento. Tiempo atrás, el entrenador había explicado que prefería no anotar a chicos sin experiencia porque sería exponerlos en caso de que tuviesen que jugar.