El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tuvo un resultado negativo en el el testeo PCR realizado esta mañana por un contacto estrecho contagiado y se reintegrará esta tarde a los entrenamientos del plantel en River Camp.



La información la hizo oficial la cuenta de Twitter del club luego de un par de días de aislamiento porque el fin de semana el “Muñeco” estuvo en contacto con un chico de inferiores que se alojó en la casa de su familia y al que le detectaron Covid 19.



De este modo, esta tarde, a las 19, el entrenador dirigirá la práctica donde realizarán trabajos con pelota con la prueba de las luces de la cancha, a fin de adaptarse al ambiente donde van a jugar el domingo ante Banfield.



Si bien en los últimos días el equipo se entrenó en cuestiones físicas y de definición sin prácticas de fútbol, se presume que no habrá grandes sorpresas y el equipo será el mismo que arrancó jugando ante Liga de Quito el 20 de octubre por Copa Libertadores.



Es decir que los 11 serían Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz; Julián Alvarez, Rafael Borré y Matías Suárez.



Gallardo tiene el plantel casi completo y disponible tras la recuperación de Nacho Fernández, que no pudo terminar el último partido por la Copa por una fuerte contusión en la rodilla izquierda de la que ya se recuperó.



Solamente trabaja de manera diferenciada el volante central Bruno Zuculini, quien deberá estar al menos dos semanas com rutina kinésica y aeróbica por una distensión en el isquiotibial de pierna derecha.