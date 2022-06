Comenzó a disputarse la 17ma y antepenúltima fecha de la Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol y los 3 partidos tuvieron incidencia directa en la zona donde se están definiendo los últimos cupos de clasificación a la siguiente instancia, los cuartos de final: Desamparados y Trinidad, ambos de visitante, derrotaron respectivamente a Arbol Verde 3-0 y Juventud Zondina 1-0, en tanto que de local Marquesado igualó 2-2 con Peñarol.

Con estos resultados, Trinidad se ubica en el sexto puesto de la tabla de posiciones, con 28 puntos, en tanto que le siguen -a una unidad- Desamparados y Marquesado. Los inmediatos perseguidores son Del Bono (23pts), Colón (22pts) y 9 de Julio (22pts), quienes este domingo jugarán sus duelos: ‘El Bodeguero’ de la Esquina Colorada recibirá a Rivadavia (149pts), el de la Sargento Cabral visitará a Sarmiento (11pts) y 9 de Julio recibirá a Alianza (ya clasificado, 33pts). Todos a partir de las 16.

Los otros duelos de mañana son: Juventud Unida (14pts) vs. Aberastain (32pts), San Martin (30) vs. Villa Obrera (15) -en el predio E. Mas-, Unión (41pts) vs. San Lorenzo (32pts) y Atenas (10pts) vs. Carpintería (13pts).